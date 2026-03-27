Tarımsal destek mart ayı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri için tarih ve saat verdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplam 8 milyar 737 milyon 16 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre destek ödemeleri kapsamında; Bitkisel Üretim Temel Desteği için 8 milyar 630 milyon 47 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği için 98 milyon 926 bin lira, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için 5 milyon 743 bin 500 lira ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 2 milyon 299 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak?

Öte yandan, TCKN/VKN son hanesi “4” olan üreticilerin temel destek ödemeleri ile diğer desteklere ait ödemelerin 27 Mart 2026 saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacağı bildirildi.

