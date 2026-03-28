İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD tarafı üzerinden yürütülen görüşmeleri ilk defa doğruladı. Müzakere sürecinde enerji altyapısına düzenlenen saldırıları kınayan Pezeşkiyan, İsrail’in savaşı bölge geneline yayma planlarına karşı uyararak bazı Müslüman ülkelerin topraklarının saldırılarda kullanılmasını eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Devlet Televizyonu'na savaşla ilgili demeç verdi. İlk defa İran'ın ABD ile görüştüğünü kabul eden Pezeşkiyan, ABD'nin görüşmeler sırasında devam eden saldırılarını kınadı.

"MÜZAKERELER SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADIK"

Pezeşkiyan "Pakistan dahil bazı dost ve komşu ülkelerin savaşı durdurmak için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Ancak müzakereler sırasında iki defa saldırıya uğradık ve şimdi de Washington’un vaatlerine rağmen enerji altyapısının hedef alındığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in bugün İran'ın en büyük demir-çelik fabrikasını vurmasına da atıfta bulunarak "Altyapıya yönelik bombalamalar ve İranlı üst düzey isimlerin suikastları, saldırganlara güvenilemeyeceğini göstermektedir" dedi.

"SİYONİST VARLIK, SAVAŞI BÖLGEDEKİ ÜLKELERE YAYMAYI PLANLIYOR"

ABD'nin bölgedeki üslerine de değinen Pezeşkiyan, "Bazı Müslüman ülkelerin topraklarının İran'a saldırmak için kullanılması talihsiz bir durumdur. Siyonist varlık, savaşı bölgedeki ülkelere yaymayı planlıyor ve bu ülkeler dikkatli olmalıdır" diye konuştu.

