Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran savaşına ilişkin "Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Türkiye diplomasiyi seferber ediyor" dedi. Fidan, "Daha büyük savaşa doğru gidiyoruz. Bölgeyi çatışmaya sürükleyecek her şeye karşıyız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

"DAHA BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

"Daha büyük savaşa doğru gidiyoruz." diyen Fidan, "Artık sağlıklı veri daha önemli. Bölgeyi çatışmaya sürükleyecek her şeye karşıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor." diye konuştu.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN BEDELİNİ DÜNYA ÖDÜYOR"

Kamuoyunun artık manipüle edilemediğine dikkat çeken Hakan Fidan, "Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil." dedi.

