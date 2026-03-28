NATO’yu askeri bir pakt yerine tam anlamıyla bir 'şirket' mantığıyla yönetmeye hazırlanan Trump, savunma harcamalarını GSYİH’nın %5’ine çıkarmayan üyeleri 5. madde korumasından mahrum bırakmak için düğmeye bastı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump NATO’da tüm dengeleri sarsacak devrim niteliğinde bir yeniden yapılanma planlıyor.

Kendi finansman taleplerini karşılamayan üyeleri cezalandırmayı hedefleyen Trump, ittifakı bir "şirket" mantığıyla yönetmeye hazırlanıyor.

Yeni modelde, savunma harcaması hedeflerini tutturamayan ülkelerin karar alma süreçlerinden dışlanması ve hatta 5. madde korumasından mahrum bırakılması gündemde.

Trump yeni NATO planını Ankara'da sunacak! İngiliz basını deşifre etti!

"ÖDEME KARŞILIĞI KATILIM" MODELİ

Trump, müttefik ülkelerin GSYİH’larının en az %5’ini savunmaya ayırmasını istiyor. Bu hedefe ulaşamayan ülkeler ittifakın genişlemesi, ortak görevler ve karşılıklı savunma yükümlülükleri konusunda oy hakkını kaybedecek.

ABD yönetiminden bir kaynak, "Ödeme yapmıyorsanız, gelecekteki harcamalar için oy kullanmamalısınız. Avrupalılarla yaşadığımız hayal kırıklığı çok gerçek. Neyin tehdit olduğu ve ittifakın ne yaptığı konusunda bir diyalog başlatmamız gerekiyor. İspanya ve İngiltere'nin yaptıklarının kabul edilemez olduğu mesajını vermemiz gerekiyor.

İngiltere, başlangıçtaki yüzde 2 hedefini tutturmuş olsa da savunma harcamalarını artırmakta zorlanıyor. İngiltere şu anda, NATO müttefiklerinin 13’ünden orantılı olarak daha az savunma harcaması yapıyor." dedi.

ANKARA ZİRVESİ KRİTİK EŞİK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma harcamalarındaki yeni hedeflerin bu yılın sonlarında Ankara’da yapılacak zirvede tartışılacağını doğruladı. Mevcut %2’lik barajın %5’e çıkarılması planı, özellikle harcamalarını artırmakta zorlanan İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri hedef alıyor. Trump’ın, Avrupa’nın Orta Doğu’daki çatışmalara ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine destek vermemesi nedeniyle ABD’yi ittifaktan tamamen çekmekle tehdit ettiği de ileri sürülmekte.

"ALMANYA’DAN ASKER ÇEKEBİLİRİZ"

Trump’ın masasında sadece bütçe disiplini yok. Başkanın, Amerikan askerlerini Almanya’dan tamamen çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

