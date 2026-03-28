Yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi: Elazığ Kent Müzesinin asırlık küpleri geçmişe ışık tutuyor
Elazığ’ın Palu ilçesi Seydilli Köyü’nden müze envanterine kazandırılan ve geçmişte su ile tahıl saklamak için kullanılan asırlık dev küpler, Elazığ Kent Müzesi’nde sergilenerek ziyaretçileri yüzyıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Yaşam
Elazığ Kent Müzesi'nde sergilenen, Palu Seydilli Köyü'nden gelen asırlık küpler, geçmiş yaşam kültürünü yansıtan tarihi eserler olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
- Küpler, geçmişte su, tahıl ve çeşitli gıda ürünlerinin saklanmasında kullanılıyordu.
- Bu tarihi küpler, el işçiliğiyle dikkat çekiyor ve dayanıklılıkları ile kullanım amaçları geçmişteki günlük yaşamın önemli unsurlarıydı.
Elazığ Kent Müzesi bünyesinde sergilenen asırlık küpler, ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Palu Seydilli Köyü’nden müze envanterine kazandırılan tarihi küpler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
GÜNLÜK YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI
Geçmişte özellikle su, tahıl ve çeşitli gıda ürünlerinin saklanmasında kullanılan küpler, dönemin yaşam kültürüne dair önemli ipuçları sunuyor. El işçiliğiyle dikkat çeken küpler, dayanıklılıkları ve kullanım amaçlarıyla geçmişteki günlük yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyordu.
