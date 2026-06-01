Kaydet

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trafik ışıklarında su satan küçük bir çocuğun, motosikletinin ön camında Türk bayrağı taşıyan sürücü Cihan Biliroğlu'na "Sen benim Türk bayrağımı taşıyorsun" diyerek su hediye etmek istemesi izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Çocuğun ısrarla suyu motosiklete bırakmasına rağmen, sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak ve kazaya sebebiyet vermemek için suyu kibarca iade eden Biliroğlu, bu anlamlı davranış karşısında kayıtsız kalmayarak koca yürekli çocuğa harçlık verdi. Trafikte yaşanan bu sıcacık ve örnek diyalog ise sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası