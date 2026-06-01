Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen’in kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Çeşme’deki eğlence mekanında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin davada Şen hakkında elektronik kelepçe ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski bacanağı olarak bilinen Hüsnü Kerem Şen, hakkında kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla dava açılmış, Şen tutuklanmıştı.

Kasten öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanan ve kırmızı bültenle yakalandıktan sonra tutuklanan Hüsnü Kerem Şen, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Çeşme'deki cinayet soruşturmasıyla gündem olmuştu! Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye!

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Şen'in başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde serbest bırakılması istedi.

ELEKTRONİK KELEPÇE VE YURT DIŞI YASAĞI

Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Aynı zamanda Şen’in hükümlerine uymaması halinde yeniden tutuklanabileceği ifade edildi.

İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçeye göre Hüsnü Kerem Şen, tahliyesinin ardından İstanbul Kağıthane'deki bir rezidansta kalmaya başladı.

NELER OLMUŞTU?

Hüsnü Kerem Şen'in ismi 2023 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası gündeme gelmişti.

Eğlence mekanına alınmadıkları öne sürülen bir grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Şen'in yurt dışına gittiği belirlenirken, daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Hüsnü Kerem Şen, Türkiye'ye getirildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'basit yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılandı.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çeşme'de işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştüğü, Hüsnü Kerem Şen'in elinde silah olduğu görüldü.

TEHDİT, YAĞMA İDDİASI

Şen'in yargılandığı ikinci dosya, Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarına ilişkin soruşturma olmuştu.

İddialara göre, Taşkın çifti milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına alındı; tehdit edildi, alıkonuldu ve darp edildi. Soruşturmada, rezidansta darp anlarına ait kamera görüntülerinin de dosyaya girdiği belirtildi.

Savcılık, Şen hakkında 'nitelikli yağma', 'suç örgütüne üyelik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açtı. Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Şen, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutukluluk süresi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

