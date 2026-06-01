Ergenlik döneminde daha sık görülen skolyoz hastalığına karşı uzman isim uyardı. 10-16 yaş arasındaki çocukların yılda en az bir kez mutlaka omurga muayenesi olması gerektiğini belirten uzman isim “ Her 100 çocuktan 3'ü skolyoz riski taşıyor” dedi.

Omurga cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, “1-30 Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı” kapsamında skolyoz hastalığının bilinmeyen noktalarına dikkat çekti. Omurganın yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkan skolyozun çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için geç fark edildiğini belirten Aydoğan, erken tanının önemini vurguladı.

Ağrısı yok, sessizce ilerliyor! Her 100 çocuktan 3’ü risk altında! Ergenlik döneminde daha sık görülüyor

“BEL ÇUKURLARINDA ASİMETRİ İLK İŞARETİ”

Dünyada milyonlarca çocuğu etkileyen skolyoz için şöyle uyardı:

Bir omzun diğerinden daha yüksek görünmesi, kürek kemiklerinden birinin belirginleşmesi, bel çukurlarında asimetri veya öne eğilme sırasında sırtta kabarıklık oluşması skolyozun ilk işaretleri olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir omurga uzmanına başvurulmalıdır. Toplumda sanıldığından daha sık görülen skolyoz, özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Skolyozun ilerleme riski kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha yüksektir.

NASIL FARK EDİLEBİLİR?

"Çocuk ağrı hissetmediği için aileleri durumu fark edilmeyebilir. Aileler evde çocuklarına uygulayacağı basit ayna kontrolüyle bu rahatsızlığı erken tespit edebilir” diye belirten Dr. Aydoğan “Çocuk ayakta öne doğru eğildiğinde sırtın bir tarafında diğerine göre belirgin bir yükseklik veya çıkıntı görülüyorsa skolyoz açısından değerlendirme yapılması ve en kısa zamanda alanında uzman bir hekime kontrole götürülmelidir" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Erken tanı sayesinde birçok hastada korse ve egzersiz gibi yöntemlerle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini hatırlatan uzman isim tedavi süreçlerini şöyle anlattı:

"İpli skolyoz ameliyatı", "füzyonsuz skolyoz cerrahisi" veya "gerdirme yöntemi" olarak da bilinen Vertebral Body Tethering (VBT) tekniğinin önemli bir seçenek haline geldi. Geleneksel skolyoz ameliyatlarında omurganın ilgili bölümü düzeltilerek sabitlenir. VBT yönteminde ise omurganın büyüme potansiyelinden yararlanılarak eğriliğin zaman içinde düzelmesi hedeflenir. Böylece uygun hastalarda hem eğrilik kontrol altına alınabilir hem de omurganın hareket kabiliyeti korunabilir.

YILDA BİR KEZ MUAYENE

Dr. Aydoğan “Skolyoz erken dönemde çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için gözden kaçabilir. Bu nedenle özellikle 10-16 yaş arasındaki çocukların yılda en az bir kez mutlaka omurga muayenesinden geçirilmesini gerekir” diye belirtti.

