28-29 Mart İzmir Gediz elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. 28 ve 29 Mart tarihlerinde kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, İzmir genelinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Aliağa, Bayındır, Bergama ve Bornova başta olmak üzere birçok ilçede uygulanacak kesintilerin detayları belli oldu.

28 MART İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!

Bayındır elektrik kesintisi:

16:00 - Yakacık (Yakacık Sk., Buruncuk Yolu, Şirinkır, Yüksel Sk.), Yusuflu (Gazi Atatürk, Taş Köprü Küme Evleri), Buruncuk, Fatih

17:00 - Havuzbaşı (Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri)

13:00 - Osmanlar, Dernekli (Mersinli Sk.), Çınardibi (Osmaniye Köyü, Çınar Cami Sk.), Balcılar

Bayraklı elektrik kesintisi:

17.00 Adalet ( 1586/16. Sk. Manas Blv. 2132/2. Sk. 1594/1. Sk. 2132/1. Sk. )

Bergama elektrik kesintisi:

15:00 - Bayramcılar, İsmailli (Yuntdağ Yolu), Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

17:00 - İncecikler Köyü (Kozak Bergama Yolu)

16:00 - Zeytindağ (Fethi Sekin Cd., İsmet İri Sk., Ziya Gökalp Cd., Yuntdağ Cd., Seyrek Sk., Lise Cd.), Bozyerler (2776. Sk.)

Bornova elektrik kesintisi:

17:00 - Gökdere (Kale Sk., Güvercin Sk., Gökdere Cd., Erdem, Ceylan, Akgül, İnci, Nehir Sk.)

Buca elektrik kesintisi:

16:00 - Yıldızlar (Koca Musa Sk., Çamlık Sk., Toker Sk., Şehit Er Zeki Toker Cd.)

14:00 - İnkılap (508. Sk., 510. Sk., Akdoğan Cd., Mehmet Akif Cd.), Hürriyet (460, 458, 501, 499, 480. Sk.)

Çiğli elektrik kesintisi:

17:00 - Atatürk (Ahmet Yesevi Blv., 8930. Sk.), Evka-5 (8930/2. Sk.)

Dikili elektrik kesintisi:

15:00 - Gazipaşa, İsmetpaşa (Adnan Menderes Cd., Atatürk Cd.), Salimbey (Dikili Limanı çevresi), Cumhuriyet

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

15.30 - Mustafa Kemal Paşa ( 2217. Sk. 2203. Sk. 2201. Sk. 2199. Sk. 2215. Sk. 2213. Sk. 2209. Sk. 2207. Sk. 2205. Sk. 2245. Sk. 2223. Sk. 2211. Sk. 2219. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Atatürk Cd. 2328. Sk. 2326. Sk. 2324. Sk. 2322. Sk. 2318. Sk. 2316. Sk. 2314. Sk. 2312. Sk. 2306. Sk. 2302. Sk. 2300. Sk. 2298. Sk. 2294. Sk. 2292. Sk. ) Yelki ( 2336. Sk. Şehit İlhami Yılmaz Cd. 2274. Sk. 2272. Sk. )

Foça elektrik kesintisi:

16:00 - Yenibağarası (Melisa, Limon, Kasımpatı, Hanımeli, Ortanca, Sümbül, Reyhan, Laden Sk., İmamtepe Mevkii, Killik Mevkii, 1001, 1002, 1011, 1019. Sk., Yenifoça Cd.)

Karaburun elektrik kesintisi:

16.00 - İskele ( 2192. Sk. Ada Sk. Burgaz Cd. Oruç Reis Sk. Piri Reis Sk. )

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

13.00 - Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU ), Kamberler ( Kamberler Yolu Küme Evleri Kamberler Köyü İç Yolu ), Bayramlı ( Bayramlı Yolu Küme Evleri Bayramlı Köyü İç Yolu )

Ödemiş elektrik kesintisi:

17:00 - Birgi (Karataş, Çörekbaba, İrimağzı Küme Evleri), Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Ocaklı, Gerçekli

17:30 - Birgi (Onur Sk., Kızılmescit, Derviş Ağa, Çakırağa, Üç Eylül, İmam-ı Birgivi Sk., Şehit Gürol Madan Cd.)

16:00 - Akıncılar, İnönü, Umurbey, Zafer, Ocaklı, Cumhuriyet, Hürriyet, Atatürk, Gölcük (Barış Cd., Mavigöl Cd.), Bozdağ (Şehitler Cd., Efeler Cd.)

Torbalı elektrik kesintisi:

17:00 - Taşkesik (Bayındır Asfaltı), Yedi Eylül, Karşıyaka, Eğerci (Killik Küme Evleri), Çaybaşı, Arslanlar

14:00 - Yazıbaşı (339. Sk.)

13:00 - Gazi Mustafa Kemal (Yel Değirmeni Cd., Sultan Kuyusu Cd.), Ormanköy, Karakuyu, Dirmil (Gazi Cd.), Karakızlar, Düverlik, Dağteke, Çamlıca, Karaot, Helvacı

29 MART İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!

Aliağa elektrik kesintisi:

15:00 - Şakran Sayfiye (3491. Sk., 3521. Sk., 3487. Sk., 3489. Sk.)

16:00 - Kültür (698, 703, 714, 707, 722, 704, 712. Sk., Çamlık Cd., Sakin Sk.), Kurtuluş (676, 680, 688. Sk., Güzelhisar Cd.)

Bayraklı elektrik kesintisi:

17:00 - Adalet (Manas Blv., 1586/16. Sk., 2132/1. Sk.)

Bergama elektrik kesintisi:

15:00 - Zeytindağ (İskele Sk., Mavi Kent Küme Evleri, 3487, 3489. Sk.)

16:00 - Atatürk (Bakır Sk., Madra Sk., 208, Kaya, Ozan, Tunç Sk.)

18:00 - İneşir (Bergama İvrindi Yolu), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu)

Bornova elektrik kesintisi:

12:00 - Kazımdirik (Gediz Cd., Zafer Cd., 180, 194. Sk.)

17:00 - Gökdere (Kale Sk., İnci, Çiğdem, Nehir, Güvercin Sk., Gökdere Cd.)

Çeşme elektrik kesintisi:

17:00 - Şifne (6400 ve 6000'li sokaklar), Reisdere (6078. Sk.), Celal Bayar (6471/1. Sk.)

17:00 - Evka-5 (8930, 8929, 8809. Sk.), Atatürk (Ahmet Yesevi Blv.)

Çiğli elektrik kesintisi:

17.00 - Evka-5 ( 8929. Sk. ), Atatürk ( Ahmet Yesevi Blv. 8809/22. Sk. 8809/2. Sk. 8809/10. Sk. ), Evka-5 ( 8927/3. Sk. 8930. Sk. 8929. Sk. )

Foça elektrik kesintisi:

16.00 Hacıveli ( 439. Sk. 412. Sk. 409. Sk. 411/1. Sk. 411. Sk. 39/1. Sk. 415. Sk. 414/1. Sk. 430. Sk. Foça İzmir Karayolu Sk. 440. Sk. 436. Sk. 40/2. Sk. 40/1. Sk. 20/4. Sk. 434/1. Sk. 438. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. 414. Sk. 416. Sk. 418. Sk. )

Kemal Atatürk ( 588. Sk. 589. Sk. 585. Sk. 587. Sk. 590. Sk. 591. Sk. 586. Sk. 594. Sk. Atatürk Cd. 578. Sk. 580. Sk. 581. Sk. 571. Sk. 577. Sk. 582. Sk. 593. Sk. )

Yenibağarası ( 20. Sk. )

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

11:00 - Akalan (1501, 1520, 1530, 1500. Sk.)

13:00 - Ansızca ve Kuyucak Köyleri

Kiraz elektrik kesintisi:

17:00 - Ören (Küçükören Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri)

Kınık elektrik kesintisi:

14:00 - Arpadere, Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kalemköy, Kocaömer, Yaylaköy

Konak elektrik kesintisi:

17:00 - Alsancak (Atatürk Cd., 1474. Sk.)

14:00 - Murat Reis (230. Sk.)

Ödemiş elektrik kesintisi

16:00 - Karadoğan Küme Evleri, Mescitli, Bademli, Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri)

Tire elektrik kesintisi:

16:00 - İbni Melek (Doğan Cd., Çağlayan Cd., Zübeyde Hanım Cd., Namazgah Küme Evleri, Sadık Giz Cd., Can Egeli Sk., Fahrettin Atalay Cd., Turgut Özal Blv.), Fatih (Mollaarap Cd.)

Torbalı elektrik kesintisi:

13:00 - Gazi Mustafa Kemal (Yaren Dede Sk., Mimar Sinan Cd., Fatih Cd., Çamlı Yol Sk.), Karakuyu

17:00 - Muratbey (İbrahim Kesici Cd., Doğan Bursalıoğlu Cd., Atilla Sunar Cd.)

Urla elektrik kesintisi:

17:00 - Denizli ve Güvendik Mahalleleri (Genel)

