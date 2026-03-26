Prof. Dr. Osman Bektaş, Yunanistan-Gökçeada merkezli dün meydana gelen 5.1 ve 3.5 büyüklüğündeki 2 deprem sonrasında açıklama yaptı. Bektaş, bölgedeki Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) bağlantılı ‘Deprem Marmara ve Ege’yi tetikler mi?’ sorusuna cevap verdi. İşte Bektaş’ın son açıklaması…

Dün Yunanistan'da Türkiye saati ile 22:08’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğinin 8.58 kilometre olduğunu belirtti.

Yunanistan’da 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ayion Oros’da saat 22:21’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

MARMARA VE EGE’Yİ TETİKLER Mİ?

Gökçeeada etkili olan deprem sonrasında gözler Marmara ve Ege bölgelerine çevrildi. Depremin bu bölgeleri tetikleyip tetiklemeyeceği gündem olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir açıklama geldi.

DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) Marmara'dan sonra Ege Denizi'nde sonlanmadığını belirten Bektaş, KAF'ın Marmara veya Kuzey Ege segmentlerini doğrudan kıracak bir stres yüklemesi yapmayacağını söyledi.

“KIRACAK BİR STRES YÜKLEMEZ”

Bektaş, Yunanistan-Gökçeada depremine ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KAF'ın ana gövdesi Marmara'dan sonra Ege Denizi'nde sonlanmaz; aksine enerjisini Ege açılma sistemine doğru transfer eder. Bu nedenle, KAF'ın Marmara veya Kuzey Ege segmentlerini doğrudan kıracak bir stres yüklemesi yapmaz.

EN AKTİF FAY

Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri olarak bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Anadolu Levhası'nın güneyde Arap Levhası, kuzeyde Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite gösterir.

1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı olan KAF, Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Pek çok parçadan oluşan fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır

Kuzey Anadolu Fay Hattı Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Düzce, Bolu, Tosya, Amasya, Tokat, Erzincan ve Bingöl üzerinden Van Gölü'ne kadar uzanır.

KAF'ın geçtiği temel bölgeler ve iller:

Bölge İller/Temel Bölgeler Marmara Bölgesi Saros Körfezi, Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Sakarya (Adapazarı) Batı ve Orta Karadeniz Düzce, Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Tosya (Kastamonu), Erbaa-Niksar (Tokat) Doğu Anadolu Kelkit Vadisi, Erzincan, Erzurum, Bingöl (Karlıova) üzerinden Van Gölü kuzeyi 1. Derece Deprem Bölgesi Olan İller (Fay Zonunun Geçtiği veya Yakınından Geçtiği) Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan

