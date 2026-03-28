Bakan Şimşek'e yönelik iddialara açıklama geldi: Bilinçli bir karalama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Bilinçli bir karalama yapıldığı belirtilen haber için "Tüm hukuki haklarımız kullanılacak" denildi.
Sözcü gazetesinde yer alan bir haber, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bilinci bir karalama çabası olarak nitelendirilerek hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.
- Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2021'de Londra'da kurulan bir şirket ortaklığının, aldığı ihalelerle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulduğu belirtildi.
- Bakanlık, bu haberin algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haber olduğunu ifade etti.
- Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.
- Haberle ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağı açıklandı.
"ZORLAMA BİR HABERDİR"
"Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.
HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK
Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.