Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Bilinçli bir karalama yapıldığı belirtilen haber için "Tüm hukuki haklarımız kullanılacak" denildi.

Sözcü gazetesinde "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı bir haber yayınlandı. Söz konusu haberle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık haberin bilinci bir karalama olduğunu belirterek, hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.

"ZORLAMA BİR HABERDİR"

"Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK

Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası