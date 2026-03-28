Akaryakıt fiyatlarında ve dolaylı olarak piyasadaki mal ve hizmetlerde gerçekleşen yükselişlerin ilk yansımaları mart enflasyon verilerinde belli olacak. Söz konusu rakamla birlikte 3 aylık zam farkı da netleşeceği için, milyonlarca emekli tarafından kritik verinin açıklanacağı 3 Nisan dikkatle bekleniyor. Piyasalarda son durumda mart ayı TÜFE tahminleri de netleşmeye başladı. İşte enflasyon ve 3 aylık zam farkı tahminleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan çatışmalarda 1 ay geride kaldı. Ateşkes için henüz somut gelişmeler yaşanmazken, bu ay brent petrolün varil fiyatı %53,65 yükseldi ve cuma günü 112,5 dolardan kapanış yaptı. Söz konusu yükseliş, iç piyasada benzin fiyatlarında %10 ve motorinde yaklaşık %28’lik artışla pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında ve dolaylı olarak piyasadaki mal ve hizmetlerde gerçekleşen yükselişlerin ilk yansımaları ise mart ayı enflasyon verilerinde belli olacak.

KRİTİK TARİH 3 NİSAN

Piyasalarda “2026 mart ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?”, “Mart ayında enflasyon kaç gelecek?” sorularının cevabı aranırken, TÜİK tarafından kritik rakamların 3 Nisan Cuma günü duyurulması bekleniyor. Piyasalarda mart ayı enflasyon rakamları gelecek haftanın da en önemli gündem maddesi olarak takip edilecek.

Emeklinin 3 aylık zam farkı belli oluyor! Kritik tarih 3 Nisan! İşte son tahminler…

MART 2025 TÜFE BEKLENTİLERİ

Piyasalarda mart enflasyonu için son tahminler de belli olmaya başladı.

-Matriks Haber tarafından 27 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen ankette, martta TÜFE’nin aylık bazda ortalama %2,35 gelebileceği öngörüldü.

-Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde bu ay enflasyonun %2,3 olabileceği tahmin edildi.

-Tacirler Yatırım %2,1’lik beklentisini dile getirdi.

-TCMB’nin daha önce açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketinde ise %2,18’lik rakam öne çıkmıştı.

3 AYLIK ZAM FARKI

Bu beklentiler, martta TÜFE’nin yaklaşık %2,20 civarında gelebileceğine işaret ediyor. Söz konusu rakamla birlikte 3 aylık zam farkı da netleşeceği için, milyonlarca emekli tarafından 3 Nisan dikkatle bekleniyor.

Bu yılın ilk 2 ayında 2 aylık zam farkı %7,95 olarak gerçekleşmişti. Martta %2,2’lik bir aylık TÜFE gelmesi halinde, emeklilerin 3 aylık zam farkı da %10,32 olarak gerçekleşecek.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Söz konusu tahminlere paralel bir rakam hainde;

-Maaşı 20 bin TL olan emekliler 2 bin 64 TL,

-Maaşı 25 bin TL olan emekliler 2 bin 580 TL,

-Maaşı 30 bin TL olan emekliler ise 3 bin 96 TL tutarında 3 aylık zam farkına hak kazanacak.

