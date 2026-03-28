Emeklinin 3 aylık zam farkı belli oluyor! Kritik tarih 3 Nisan! İşte son tahminler…
Akaryakıt fiyatlarında ve dolaylı olarak piyasadaki mal ve hizmetlerde gerçekleşen yükselişlerin ilk yansımaları mart enflasyon verilerinde belli olacak. Söz konusu rakamla birlikte 3 aylık zam farkı da netleşeceği için, milyonlarca emekli tarafından kritik verinin açıklanacağı 3 Nisan dikkatle bekleniyor. Piyasalarda son durumda mart ayı TÜFE tahminleri de netleşmeye başladı. İşte enflasyon ve 3 aylık zam farkı tahminleri…
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve emeklilerin 3 aylık zam farkının netleşmesi beklenirken, akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyona etkisi merak ediliyor.
- Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı %53,65 artarak 112,5 dolardan kapandı.
- Bu durum, iç piyasada benzinde %10, motorinde ise yaklaşık %28'lik fiyat artışına neden oldu.
- Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
- Ekonomistler, mart ayı enflasyonunun aylık ortalama %2,35 civarında gelebileceğini tahmin ediyor.
- Mart ayı enflasyon beklentisiyle birlikte, emeklilerin 3 aylık zam farkı da netleşecek.
- Mevcut beklentilere göre, 3 aylık emekli zam farkı %10,32 olarak gerçekleşecek.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan çatışmalarda 1 ay geride kaldı. Ateşkes için henüz somut gelişmeler yaşanmazken, bu ay brent petrolün varil fiyatı %53,65 yükseldi ve cuma günü 112,5 dolardan kapanış yaptı. Söz konusu yükseliş, iç piyasada benzin fiyatlarında %10 ve motorinde yaklaşık %28’lik artışla pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında ve dolaylı olarak piyasadaki mal ve hizmetlerde gerçekleşen yükselişlerin ilk yansımaları ise mart ayı enflasyon verilerinde belli olacak.
KRİTİK TARİH 3 NİSAN
Piyasalarda “2026 mart ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?”, “Mart ayında enflasyon kaç gelecek?” sorularının cevabı aranırken, TÜİK tarafından kritik rakamların 3 Nisan Cuma günü duyurulması bekleniyor. Piyasalarda mart ayı enflasyon rakamları gelecek haftanın da en önemli gündem maddesi olarak takip edilecek.
MART 2025 TÜFE BEKLENTİLERİ
Piyasalarda mart enflasyonu için son tahminler de belli olmaya başladı.
-Matriks Haber tarafından 27 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen ankette, martta TÜFE’nin aylık bazda ortalama %2,35 gelebileceği öngörüldü.
-Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde bu ay enflasyonun %2,3 olabileceği tahmin edildi.
-Tacirler Yatırım %2,1’lik beklentisini dile getirdi.
-TCMB’nin daha önce açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketinde ise %2,18’lik rakam öne çıkmıştı.
3 AYLIK ZAM FARKI
Bu beklentiler, martta TÜFE’nin yaklaşık %2,20 civarında gelebileceğine işaret ediyor. Söz konusu rakamla birlikte 3 aylık zam farkı da netleşeceği için, milyonlarca emekli tarafından 3 Nisan dikkatle bekleniyor.
Bu yılın ilk 2 ayında 2 aylık zam farkı %7,95 olarak gerçekleşmişti. Martta %2,2’lik bir aylık TÜFE gelmesi halinde, emeklilerin 3 aylık zam farkı da %10,32 olarak gerçekleşecek.
MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Söz konusu tahminlere paralel bir rakam hainde;
-Maaşı 20 bin TL olan emekliler 2 bin 64 TL,
-Maaşı 25 bin TL olan emekliler 2 bin 580 TL,
-Maaşı 30 bin TL olan emekliler ise 3 bin 96 TL tutarında 3 aylık zam farkına hak kazanacak.