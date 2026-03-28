Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kursta 16 Kıbrıs gazisi, 132 saatlik eğitimle ağaç baston yapımını öğrenerek hem sosyalleşiyor hem de geleneksel motifleri ahşaba işliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün programı kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan Ağaç Baston Yapım Kursu'na 16 Kıbrıs gazisi katılıyor. Baston yapım sanatını öğrenen kursiyerler, birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Afyon motifleri gazilerin elinde şekilleniyor: 16 Kıbrıs gazisi ağaç baston kursunda buluştu

"AMACIMIZ GAZİLERİMİZİ SANATLA BULUŞTURMAK"

Proje koordinatörü Abdullah Koçyiğit, programın şehit yakınları ve gazilerin sanatsal faaliyetlere katılmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Projenin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Koçyiğit, "Amacımız, gazilerimizi sanatla buluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Kurs eğitmenimizin rehberliği de çok güzel. Baston yapımında gazilerimizin zorlandıklarını görmedik. Gazilerimiz gayet memnun ve mutlu." diye konuştu.

Afyon motifleri gazilerin elinde şekilleniyor: 16 Kıbrıs gazisi ağaç baston kursunda buluştu

BASTONLARA MOTİF İŞLEYECEKLER

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cemal Tola da baş tacı gazilere yönelik kursa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tola, 132 saatlik kursun 13 hafta süreceğini belirterek, "Gazilerimiz, ilk bastonlarını kendilerine yapacak, sonrakileri de sevdiklerine hediye edecek. En az 5-6 baston yapacaklarını düşünüyoruz. Gazilerimiz, önce klasik baston yapacak. Sonra da Afyonkarahisar'a özgü motifleri bastonlara işleyerek devam edecekler. İnşallah, bastonların en güzelini yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Afyon motifleri gazilerin elinde şekilleniyor: 16 Kıbrıs gazisi ağaç baston kursunda buluştu

GAZİLER KURSA KATILMAKTAN MUTLU

Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Şaban Koçak da arkadaşlarıyla güzel muhabbet ortamı olan kursta baston yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çok sayıda baston yapmayı düşündüğünü anlatan Koçak, "Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, eski günleri yad ediyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Ahmet Can da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, yaptığı bastonları hediye etmeyi planladığını belirtti.

Kursiyerlerden İsmail Koç da kendisi için en büyük mutluluğun kursa katılarak arkadaşlarıyla bir arada bulunmak olduğunu, yaptığı bastonu yanında taşıyacağını söyledi.

Afyon motifleri gazilerin elinde şekilleniyor: 16 Kıbrıs gazisi ağaç baston kursunda buluştu

