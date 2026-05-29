ABD ve İran heyetleri Hürmüz Boğazı’nın sivil ve ticari gemi geçişlerine yeniden açılması, İran petrol satışlarına yönelik ağır yaptırımlara muafiyet getirilmesi ve Tahran’ın nükleer programının sıkı şekilde sınırlandırılmasını içeren kapsamlı bir müzakere takvimi üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın masadaki gücünün kaynağını doğrudan askeri kapasitesine bağlayarak, "Biz tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle elde ediyoruz. Müzakerelerde ise onların sadece durumu anlamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'dan Trump formülü: Tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle alıyor!

"TEK ÖLÇÜTÜMÜZ EYLEMDİR, KARŞI TARAFI BEKLİYORUZ"

Batı'nın diplomatik vaatlerine şüpheyle yaklaştıklarını açıkça ilan eden Kalibaf, somut adımlar görmeden Tahran’ın geri adım atmayacağını açıkladı:

"Garantilere ve sözlere güvenmiyoruz, tek ölçütümüz eylemlerdir. Karşı taraf harekete geçene kadar hiçbir adım atmayacağız. Herhangi bir anlaşmanın gerçek galibi, ertesi günkü savaşa daha iyi hazırlanmış olan taraftır."

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde ilerleme sağlamayı umduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı onaylayacak noktaya gelmesinin mümkün olduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini ifade etti.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorulara doğrudan cevap vermeyen Vance, bu konuda bazı ayrıntıların çözülmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağına vurgu yaptı.

Vance, yakın zamanda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin "Bu sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz, ancak bunun için biraz daha ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunu başaracağımızı garanti edemem, ama şu anda bu konuda oldukça iyimserim." görüşünü paylaştı.

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.

Mutabakat için Başkan Trump'ın onayının beklendiği bildirilmişti.

Haberde, söz konusu mutabakat metninde, ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı ve buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı bilgisi verilmişti.

