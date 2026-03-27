ABD ligi MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen 38 yaşındaki Lionel Messi'nin adı, stadyumunun tribünlerinden birine verildi.

"MIAMI'DE TRİBÜNE ADI VERİLEN İLK SPORCU OLDU"

Güney Florida ekibinden yapılan açıklamada "Inter Miami CF, 10 numaralı oyuncumuz ve kaptanımız Leo Messi'nin adını taşıyan bir tribünün yer alacağını duyurmaktan heyecan duyuyor. Leo Messi, kendi stadyumunda düzenli olarak maç oynayan ve adına bir tribün verilen ilk sporcu oldu." ifadeleri kullanıldı. Nu Stadyumu'ndaki Lionel Messi tribününün, 4 Nisan'da yapılacak açılış maçında taraftarlara sunulacağı belirtildi.

MESSI'NİN INTER MIAMI PERFORMANSI

2023 yazında Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Miami ekibinin ilk dört kupasını kazanmasında önemli rol oynadı.

LİG TARİHİNDE BİR İLK

Inter Miami formasıyla çıktığı 94 maçta 83 gol ve 53 asiste imza atan Lionel Messi, kulüpte tüm zamanların en çok skor katkısı yapan oyuncusu konumunda. Messi, MLS'te üst üste 2 kez sezonun MVP'si seçilerek lig tarihinde bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu.

