TikTok’ta “Selda” ismiyle yayın yapan bir fenomen hakkında ortaya atılan yüksek meblağlı dolandırıcılık iddiası dikkat çekti. “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan çok sayıda mağdur, evlilik vaadi ve arkadaşlık ilişkisi bahanesiyle milyonlarca lira zarara uğratıldıklarını öne sürdü. Yayında yolladıkları yüksek değerli hediyeler nedeniyle icralık duruma düştüklerini belirten mağdurlar, yaşadıkları süreci canlı yayında anlattı.

Star TV’de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan bazı kişiler, TikTok fenomeni Selda ve çevresindeki isimler tarafından maddi zarara uğratıldıklarını iddia etti.

TikTok hediyeleri icralık etti! “Gülüme gül yolladım milyonlarım gitti”

“HAFTADA BİR YAYIN AÇIP 40 BİN TL KAZANIYOR”

Programa bağlanan Gökmen isimli kişi, TikTok yayınları sırasında Selda’ya yüksek miktarda dijital hediye gönderdiğini ve bu süreçte yaklaşık 2 milyon lira zarar ettiğini ileri sürdü. Gökmen, yaşadıklarını “Gülüme gül yolladım 2 milyonum gitti. Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum. Haftada 1 yayın açıp 40 bin TL kazanıyor, 5-6 icra dosyam var” sözleriyle dile getirdi.

Gökmen’in oğlu Mert ise canlı yayına bağlanarak, “Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız, zararlarımız giderilsin” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“3 AYDA 5,5 MİLYON TL KAYBETTİM”

Programa katılan bir diğer mağdur Yılmaz ise Selda’nın ablası olduğu iddia edilen Serap isimli kişi tarafından da zarara uğratıldığını öne sürdü. Yılmaz, “Canlı yayında yardım istediler, 600 bin TL gönderdim” dedi.

TikTok fenomeni nedeniyle 3 ayda 5,5 milyon TL kaybettiğini iddia etti.

“EVLENECEĞİM” DEYİP KANDIRIYORMUŞ

Programa konuk olan bir başka mağdur Aydın ise yaklaşık üç aylık süreçte ciddi maddi kayıplar yaşadığını iddia etti. Aydın, canlı yayınlar üzerinden gönderdiği hediyeler nedeniyle toplam zararının 5,5 milyon liraya ulaştığını belirterek, “Yayında oynayıp bana hediye at. Seninle evleneceğim deyip ayıcık istiyordu, ben de hediye atıyordum. Hep telefondan görüşüyorduk. 3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Cemal ise Selda ile arkadaş olduklarını düşündüğünü ancak durumun farklı olduğunu belirterek, “Dragon yolladım, 70 bin liram gitti. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama değilmişiz” dedi.

Öte yandan Gökmen Çöl ile TikTok fenomeni Selda arasında yaşanan gelişmelerin daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldiği ortaya çıktı.

