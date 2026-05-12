Anadolu Ajansı • Kastamonu
Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Kastamonu'da, iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kastamonu'da S.İ. (37) idaresindeki otomobil ile A.Ö. yönetimindeki otomobil, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
