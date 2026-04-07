Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde 9 Nisan'da yeni başkanvekili seçilecek. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan geçici başkanvekili olarak atanırken, belediyedeki tüm ödemeler durduruldu ve personel izinleri iptal edildi.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

9 NİSAN'DA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Bakanlığın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan’da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanma kararı aldı. Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

İZİN VE ÖDEMELER İPTAL!

Seçim yapılana kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan atandı. Doğan'dan ise olağanüstü tedbirler geldi. Vali Yardımcısı Doğan, ödemeleri ikinci bir talimata kadar durdururken, personel izinleri iptal edildi.

Belediye yönetimi tarafından birimlere gönderilen yazıda, her türlü bilgi, belge ve materyalin (fiziki ve dijital ortamda) kurum dışına çıkarılmaması ve paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Tüm birimlerin bu konuda azami hassasiyet göstermesi istendi.

İZİNDEKİLER BELEDİYEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan yayımlanan bir başka yazıyla, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla tüm yönetici ve personelin izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Halihazırda izinde bulunan personelin de izinlerinin kaldırılarak görevlerine başlamaları talep edildi.

Alınan kararların Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimler ile birlikte BUSKİ ve iştirak şirketlerini de kapsadığı öğrenildi.

