ABD Senatörü Tom Cotton, topçu tugayının Orta Doğu cephesine sevk edildiğini duyurdu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda 39. güne girildi

Salı günü saat 20:00’ye kadar Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın tüm enerji altyapısını yerle bir edeceğini ilan eden Trump, askeri yığınağa hız verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Arkansas’ın 142. Saha Topçu Tugayı’nın İran' doğru yola çıktığını iletti.

"İRAN BİR GECEDE YOK EDİLEBİLİR"

Trump, "Bütün ülke bir gecede yok edilebilir ve bu yarın gece olabilir. Her köprünün yerle bir edileceği, her elektrik santralinin patlayacağı planımız hazır" diyerek saldırı emrinin her an gelebileceğini ima etmişti.

ABD topçu tugayını İrana sürdü!

HEDEFTE ŞİRAZ VAR: PETROKİMYA TESİSLERİ ATEŞ ALTINDA

Diplomasi trafiği sürerken İsrail ordusu sahadaki saldırılarını durdurmuyor. İsrail, İran'ın enerji kalbi sayılan tesisleri birer birer hedef alıyor. Asaluyeh’deki dev tesislerin vurulmasının ardından, İsrail ordusu bugün de Şiraz kentindeki bir başka petrokimya kompleksini vurduğunu açıkladı.

KATLİAMIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ortak operasyonundan bu yana bölge kan gölüne döndü. İran'ın eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in de hayatını kaybettiği saldırılarda ölü sayısı 1.340’ı geçerken, İran’ın misilleme olarak Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef alması gerilimi küresel bir krize dönüştürdü.

Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının durmasıyla dünya ekonomisi uçurumun kenarına geldi.

