İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların durdurulmasını öngören iki aşamalı bir ateşkes anlaşması sunulmasının ardından Tahran hattından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki mesaj trafiğine dikkati çekerek, "Arabuluculara cevabımızı hazırladık, gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Reuters’ın haberine göre İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların durdurulmasını öngören iki aşamalı bir ateşkes anlaşması sunuldu. Pakistan’ın arabuluculuğunda hazırlanan ve geçici olarak "İslamabad Anlaşması" adı verilen taslağın karşılıklı taraflara iletildiği belirtildi.

İran'dan ateşkes açıklaması! "Taleplerimizi belirledik, cevabımız hazır"

Reuters, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in, anlaşma metni üzerinde uzlaşı sağlamak amacıyla bütün gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yoğun bir temas trafiği yürüttüğünü paylaştı.

Ateşkes planının karşılıklı taraflara iletilmesinin ardından İran hattından konuya ilişkin açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin daha önce de kendilerine 15 maddelik bir teklif ilettiğini ancak bu teklifin aşırı talepler içerdiğini ve mantıksız olduğunu karşı tarafa ilettiklerini belirtti.

İran'dan ateşkes açıklaması! "Taleplerimizi belirledik, cevabımız hazır"

"CEVABIMIZ HAZIR"

Bekayi, "Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara cevabımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi. İran'ın meşru taleplerini dile getirmekten çekinmediğini söyleyen Bekayi, askeri olarak sahada mücadele ederken aynı zamanda diplomasinin de görevini yerine getirdiğini ifade etti.

İran'dan ateşkes açıklaması! "Taleplerimizi belirledik, cevabımız hazır"

"KALICI BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Bekayi, geçmiş müzakere tecrübelerinden ders alarak tamamen ülkenin savunmasına odaklandıklarını ve müzakerelerin tehdit veya ültimatom ile bağdaşmadığını dile getirerek, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı.

İran'dan ateşkes açıklaması! "Taleplerimizi belirledik, cevabımız hazır"

İKİ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Pakistan üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak bir mutabakat zaptı şeklinde kurgulanan plan şu iki aşamayı kapsıyor:

Ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve bir aydır kapalı olan stratejik Hürmüz Boğazı ticari trafiğe yeniden açılacak.

Bölgesel bir çerçeveyi içeren daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için taraflara süre tanınacak. Bu süreçteki yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılması planlanıyor. Anlaşmanın içeriğine dair sızan bilgiler, tarafların en hassas olduğu konuları da kapsıyor.

Taslak metne göre:

İran, nükleer silah çalışmalarına son vereceğine dair somut taahhütlerde bulunacak.

ABD bunun karşılığında, ekonomik yaptırımları hafifletecek ve İran’ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası