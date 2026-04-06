Reuters’ın haberine göre İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların durdurulmasını öngören iki aşamalı bir ateşkes anlaşması sunuldu. Pakistan’ın arabuluculuğunda hazırlanan ve geçici olarak "İslamabad Anlaşması" adı verilen taslağın bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın elektrik santralleri ve köprülerini yok etmek için verdiği Salı akşamı mühletine saatler kala, Pakistan’ın arabuluculuğunda hazırlanan 'İslamabad Anlaşması' masaya sürüldü.

Reuters, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in, anlaşma metni üzerinde uzlaşı sağlamak amacıyla bütün gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yoğun bir temas trafiği yürüttüğünü paylaştı.

İran ve ABD ateşkesin eşiğinde! Yeni Hürmüz planı sunuldu

ANLAŞMANIN İKİ AŞAMALI PLANI

Pakistan üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak bir mutabakat zaptı şeklinde kurgulanan plan şu iki aşamayı kapsıyor:

Ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve bir aydır kapalı olan stratejik Hürmüz Boğazı ticari trafiğe yeniden açılacak.

Bölgesel bir çerçeveyi içeren daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için taraflara süre tanınacak. Bu süreçteki yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılması planlanıyor.

"YAPTIRIMLARA KARŞI NÜKLEER TAAHHÜT"

Anlaşmanın içeriğine dair sızan bilgiler, tarafların en hassas olduğu konuları da kapsıyor. Taslak metne göre:

İran, nükleer silah çalışmalarına son vereceğine dair somut taahhütlerde bulunacak.

ABD bunun karşılığında, ekonomik yaptırımları hafifletecek ve İran’ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Henüz ABD ve İranlı yetkililerden anlaşmanın kabul edildiğine dair resmi bir onay gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası