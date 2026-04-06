ABD Başkanı Donald Trump, İran topraklarının 200 mil derinliğinde gerçekleştirilen ve sinema filmlerini aratmayan 'Hayalet Albay' operasyonunun tüm bilinmeyenlerini bizzat itiraf etti. The Wall Street Journal’a konuşan Trump, düşürülen F-15E pilotunu kurtarmak için CIA’in İran ordusuna nasıl 'sahte haber' yemi attığını ve SEAL Team 6 komandolarının sarp dağlarda yaralı halde saklanan albayı nasıl çekip aldığını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği özel mülakatta, Cuma günü düşürülen F-15E Strike Eagle uçağının Silah Sistemleri Albay'ını (WSO) kurtarmak için İran’ın 200 mil içlerine kadar sızılan yüksek riskli operasyonun bilinmeyenlerini paylaştı.

"O YARALI HALDE BİR YARIĞA TIRMANABİLDİ"

Başkan Trump, iki gün boyunca Kohgiluyeh ve Boyer Ahmed bölgesindeki sarp dağlarda tek başına hayatta kalan askerin direncinin operasyon için anahtar olduğunu söyledi:

"Hava kuvvetleri mensupları düşerse, Vietnam gibi çok zorlu ülkelerde onları kurtaramazsınız. Ancak o, yaralı olmasına rağmen tırmanabildi, bir dağ yarığına sığındı. Birçok harika şey oldu. Bizimkilerin sesini duyabiliyordu."

Albayın 2.100 metre yüksekliğine tırmandıktan sonra telsizle "Tanrı iyidir" mesajını göndermesi, Washington'da başlangıçta bir "İran tuzağı" şüphesi uyandırsa da, CIA'in "samanlıkta iğne aramak" olarak tanımlanan titiz çalışmasıyla konumu doğrulandı.

Trump'tan komando itirafı: "Emri bizzat verdim, milyon dolarlık uçağı patlattık!"

İRANLILARI ŞAŞIRTAN "CIA ALDATMACASI"

CIA, İran güçlerini pilotun izinden saptırmak için ülke içinde "ABD pilotu buldu ve karadan tahliye ediyor" şeklinde sahte bir haber yaydı. Bu sayede İran birlikleri yanlış yöne sevk edilirken, SEAL Team 6 komandoları havadan müdahaleye odaklandı.

ABD Özel Harekat Güçleri SEAL Team 6 ve 160. SOAR, albayı tahliye etmek için dağlık bölgenin düz bir kısmında bir İleri Silahlandırma ve Yakıt İkmal Noktası (FARP) kurdu. Operasyonun kapsamı oldukça genişti:

Dört adet B-1 bombardıman uçağı, İran konvoylarını uzak tutmak için yaklaşık 100 adet 2.000 poundluk güdümlü bomba attı.

MQ-9 Reaper insansız hava araçları, havacının saklandığı yere yaklaşan şüpheli gruplara ateş açarak bir güvenlik çemberi oluşturdu.

"İKİNCİ OLAYI ANLAMALARI BİR BUÇUK GÜN SÜRDÜ"

Trump, stratejik bir gizlilik yürüttüklerini belirterek şu detayı paylaştı:

"İlk kurtarılan ilk pilotu abartmadık, çünkü o zaman ikincisini de öğrenirlerdi. Dolayısıyla ilk olaydan bahsetmeyerek, ikinci bir kayıp asker olduğunu anlamaları bir buçuk gün sürdü."

"300 MİLYON DOLARLIK UÇAKLARI FEDA ETTİK"

Kurtarma operasyonu sırasında yaşanan teknik aksaklıklar, ABD’ye pahalıya mal oldu. İki MC-130J nakliye uçağının ön tekerleklerinin çöl zeminine saplanması üzerine, mahsur kalan personeli kurtarmak için ek uçaklar (Dash-8) gönderildi.

Trump, ileri teknolojinin İran’ın eline geçmemesi için uçakların imha emrini bizzat verdi:

"2 adet MC-130J nakliye uçağı ve 2 adet MH-6 Little Bird helikopteri. Her biri 100 milyon doların üzerinde olan uçaklarla birlikte toplam zarar yaklaşık 300 milyon dolar. Bizzat emir verdim"

Tahliye bölgesine inen iki adet MC-130J Commando II nakliye uçağının ön iniş takımları, yumuşak çöl zeminine saplanarak mahsur kaldı.

Mahsur kalan yaklaşık 100 komandoyu ve yaralı albayı çıkarmak için bölgeye üç adet AFSOC Dash-8 uçağı gönderildi.

Gelişmiş askeri teknolojinin İran’ın eline geçmesini önlemek amacıyla, mahsur kalan 2 adet MC-130J ve 2 adet MH-6 Little Bird helikopteri ABD güçleri tarafından yerinde havaya uçuruldu.

"LANET BOĞAZI AÇIN YOKSA CEHENNEMDE YAŞARSINIZ"

Operasyonun başarısıyla moral depolayan Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutan İran yönetimine uyarısını yineledi:

"Lanet Boğazı açın,, yoksa cehennemde yaşayacaksınız. Salı günü saat 20:00’ye kadar vaktiniz var. O zamana kadar bir şey yapmazsanız, ayakta duran hiçbir köprü ve elektrik santraliniz kalmayacak."

Trump, 93 milyonluk İran halkının bu saldırılardan zarar göreceği yönündeki endişelere ise, halkın zaten "cehennemde yaşadığını" ve "rejimin devrilmesi için bu müdahaleyi istediklerini" savunarak cevap verdi.

