İSKİ su kesintisi listesi 7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelinde araştırılıyor. Üsküdar, Arnavutköy, Beykoz ve Şile başta olmak üzere bazı ilçelerde yaşanan arızalar nedeniyle suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

İstanbul’da su kesintileri, İSKİ tarafından yapılan arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde farklı ilçelerde etkisini gösteriyor. 7 Nisan tarihli kesinti listesine göre bazı mahallelerde belirli saatlere kadar su verilemeyecek.

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar’da yaşanan su kesintisi Salacak Mahallesi’ni etkiliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında çalışma başlatıldı.

Kesintinin 7 Nisan 2026 tarihinde saat 11.21’de başladığı belirtilirken, suyun tahmini olarak saat 14.30 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde mahallede su akışı normale dönecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 NİSAN 2026

İstanbul genelinde farklı ilçelerde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre kesintiler ve etkilenen mahalleler şöyle:

Arnavutköy su kesintisi

Etkilenen mahalle: Boğazköy İstiklal Mahallesi

Kesinti nedeni: 600 mm çaplı ana isale hattı arızası

Başlama saati: 11.23

Tahmini bitiş: 15.00

Beykoz su kesintisi

Etkilenen mahalle: Riva Mahallesi

Kesinti nedeni: 300 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama saati: 11.38

Tahmini bitiş: 20.00

Şile su kesintisi

Etkilenen mahalle: Şuayipli Mahallesi

Kesinti nedeni: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama saati: 10.49

Tahmini bitiş: 14.00

