Anadolu Ajansı • Antakya
Hatay'da Asi Nehri'nden erkek cesedi çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde nehirde ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR