Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 9 ünlü isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin; Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Ünlü isimlerin önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi, daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi, ardından da savcıya ifade vermek için adliyeye götürülmesi bekleniyor. Şahısların haklarında burada savcılık talebi ise karar verilecek.

Talebe göre bu isimler serbest bırakılacak ya da mahkemeye sevk edilecek.

EKİM AYINDA BAŞLADI

Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapılmış, onlarca ünlü isim gözaltına alınmıştı.

