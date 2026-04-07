Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvet karşılığı aldığı bir daire ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi. Erdem'in daha önce de pasta kutusunda rüşvet aldığı öne sürülmüştü.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İlk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanan Turgay Erdem, eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girmişti.

RÜŞVETLE ALDIĞI EVİ SEVGİLİSİNE VERDİ

Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem ile Zeynep Terzioğlu'nun evlenmeden önce uzunca bir süre sevgili olduğunu iddia etti. Bu dönemde Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Adanur, firmanın bu artış karşısında Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü. Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ve dükkanı o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu'nun üzerine yaptığını öne sürdü. Adanur, bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyledi.

KORKUNCA TAPUYU BAŞKASININ ÜZERİNE YAPMIŞ

O dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini ifade eden Adanur, "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkân ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti. Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur, bunun tapu kayıtlarından çıkacağını söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

BOŞANDIKTAN 1 HAFTA SONRA YİNE EVLENMİŞTİ

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşandı. Erdem, ilk eşinden ayrılmasından bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile Mudanya Montanie Otel'de düzenlenen törenle evlendi. Turgay Erdem'in ilk eşinden 1 kızı olduğu öğrenildi.

'PASTA KUTUSUNDA RÜŞVET' İDDİASI

Öte yandan Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, bir inşaat firması sahibinin pasta kutusunda rüşvet verdiği iddiaları yer almıştı.

