Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Burak Koç, görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararının gerekçesini "samimiyetsizlik" ve "güven kaybı" olarak belirten Koç, kararının perde arkasında karşılaştığı haksızlıklar olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi de olan Koç, yazılı bir açıklama yaptı.

“BU BİR PAZARLIK DEĞİL"

Koç, istifa kararının arkasında yatan nedenleri şöyle anlattı:

Bugün itibarıyla, Sapanca Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, Sapanca Belediye Meclis Üyeliğimden ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu karar bir hesaplaşma ya da bir pazarlık değildir. Bu karar; yaşadığım süreçlerin, gördüğüm tutumların, karşılaştığım samimiyetsizliklerin, uğradığım haksızlıkların, vicdanımda büyüyen rahatsızlığın ve artık sürdürülemez hale gelen güven kaybının doğal sonucudur.

“GÜVEN KAYBI YAŞADIM”

Siyaseti, belediyeciliği bir güç alanı olarak görmediğini belirten Koç “Ancak gelinen noktada, özellikle yönetim süreçleri içinde yaşadıklarım, karşılaştığım tutumlar ve gördüğüm ilişkiler nedeniyle ciddi bir güven kaybı yaşamış bulunmaktayım. Bu güven kaybının temelinde; samimiyetsizlik, riyakarlık, gerçeğe aykırı tutumlar, iftiralar ve kumpas niteliği taşıdığını düşündüğüm yaklaşımlar yer almaktadır" dedi.

“BELEDİYECİLİKTE AŞINMA YAŞANDI”

Koç “Geride bırakacağım en önemli şeyin temiz bir isim, dik bir duruş ve çocuklarıma bırakacağım onurlu bir miras olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki yaşadığım süreç, bana ve aileme ileride taşınacak kötü bir miras bırakılmak istendiği yönünde derin bir kanaat oluşturmuştur. Esas mesele; belediyeciliğin, kamu hizmetinin ve temsil sorumluluğunun giderek özünden uzaklaşmasıdır. Zaman içinde kamu kurumlarında, belediyecilik anlayışında ve karar süreçlerinde ciddi bir aşınma yaşandığını; samimiyetin yerini görüntünün, hizmetin yerini hesabın, kamu yararının yerini kişisel pozisyonların, kurumsallığın yerini ise dağınıklığın ve güven kaybının aldığını üzülerek müşahede ettim” dedi.

