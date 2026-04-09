Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek, üst üste 10'uncu galibiyetini elde etti.

Üst üste 10'uncu galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Sezonun 34'üncü triple-double'ını yapan Nikola Jokic; 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

Konuk ekip Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.

THUNDER'DAN 7 MAÇLIK SERİ

Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek, üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı.

Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti. Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

