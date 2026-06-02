Garanti BBVA, 80 yıllık yolculuğunu anlatan “80 Yıldır Yarınlardayız” sergisini 2 Haziran’da, Salt Galata’da basın mensuplarına özel bir davetle tanıttı.

Bankanın Ankara’da atılan temellerinden bugüne uzanan kurumsal hafızası, geçmişi bugüne taşıyan ve yeniden yorumlayan bir yapı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Sergi, yalnızca bir kurum tarihini görünür kılmayı değil; farklı dönemlerde bankanın parçası olmuş çalışanların, müşterilerin ve paydaşların birlikte oluşturduğu yaşayan bir hikâyeyi geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın Türkiye ile birlikte büyüyen yolculuğuna dikkat çekti. 12 kurucu ortakla atılan temellerin bugün 23 bin çalışanın emeğiyle çok güçlü bir yapı olarak devam ettiğini vurgulayan Akten, kurum kültürünün en önemli gücünün insan kaynağı olduğunu ifade etti. Garanti BBVA’nın 80 yıllık geçmişine rağmen her zaman genç, dinamik ve kendini yenileyen bir kurum olduğunun altını çizdi.

Garanti BBVA, 80. yıl iletişimlerinin ilk adımı olan Salt Galata’daki basın buluşmasıyla birlikte, kurumun 80 yıllık hafızasını dijital bir deneyim olarak ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlik kapsamında davetliler, bu deneyim alanını keşfetme imkânı buldu. Dijital deneyim alanı, Garanti BBVA’nın 80. yıl kapsamında, hayata geçireceği kapsamlı iletişim ve deneyim programının başlangıç noktasını oluşturuyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenecek Vizyon Buluşmaları, 23 bin çalışana özel büyük ölçekli etkinlikler, 80 bin fidanlık Hatıra Ormanı, kurum içi kulüplerinin özel projeleri ve gönüllülük çalışmalarıyla Garanti BBVA ailesi ortak hikâyeler etrafında bir araya gelecek.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN DÖNÜŞÜM

Garanti BBVA’nın 80 yıllık kurum kültürü yalnızca finansal dönüşümün değil, aynı zamanda insan hikâyelerinin de bütününü oluşturuyor. Farklı dönemlerden çalışanların deneyimleri, kurum kültürünün dönüşümü, birlikte üretme biçimleri ve ortak değer unsurları bu anlatının temel yapı taşları arasında yer alıyor.

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, geçen 80 yıl boyunca sürekli dönüşerek finans sektörünün öncü kurumlarından biri haline geldi.

Kuruluşundan itibaren yalnızca bankacılık hizmetleri sunmayı değil; üretimi desteklemeyi, ticareti güçlendirmeyi, ekonomik gelişime katkı sağlamayı ve müşterilerinin her döneminde onlara A’dan Z’ye yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen banka, attığı adımlarla geniş bir etki alanı yarattı.

Uluslararası ortaklıklarla küresel bir perspektif kazanan yapı, bugün BBVA’nın global vizyonuyla birleşerek faaliyetlerini sürdürüyor.

AKTEN: 80 YILLIK BİR HİKÂYEYİ ANLATIYORUZ AMA HİÇ 80 HİSSETMİYORUZ, HİSSETTİRMİYORUZ

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın 80 yıllık yolculuğunu “kendini sürekli yenileyen ama özündeki güven duygusunu hiç kaybetmeyen bir kurum hikâyesi” olarak tanımladığı konuşmasında geçmişten geleceğe uzanan deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü değil, Türkiye ile birlikte büyüyen 80 yıllık bir kurumsal mirası konuşuyoruz. Ama bu 80 yıl, alıştığımız anlamda bir yaş alma öyküsü de değil. Aksine; her dönemde kendini yeniden tanımlayan, değişimi kucaklayan ve sürekli yenilenebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yüzden 80. yılımızı yıl boyunca farklı deneyimlerle devam edecek bir anlatı olarak ele alıyoruz.

Garanti Bankası’nın hikâyesi, 1946’da Türkiye’nin üretmesi, güçlenmesi ve dünyayla bağ kurması amacıyla başladı. Türkiye büyüdükçe, şehirler değiştikçe ve teknoloji hayatın merkezine yerleştikçe biz de kendimizi sürekli dönüştürdük.

Dijital deneyim alanımızın ziyaretçileri de reklam afişlerinden çalışan fotoğraflarına, şubelerin dönüşümünden dijitalleşmenin ilk adımlarına kadar uzanan pek çok hafıza parçasını bir arada deneyimleme imkânı bulacaklar.

Garanti BBVA için bu anlatı, geçmişe dönük bir arşivleme faaliyetinden çok; sürekli gelişen, yeni hikâyelerle büyüyen ve kurumun geleceğine eşlik edecek ortak bir bellek oluşturma anlayışını temsil ediyor.

Biz her zaman değişimi kucaklayan, teknolojiyi iş modelinin merkezine koyan ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışla hareket ettik. İnternet bankacılığını hayata geçirdiğimiz dönemde şubeye gitmeden işlem yapmak birçok kişi için neredeyse bilim kurgu gibiydi. Ama biz teknolojinin hayatın akışını değiştireceğine inanıyorduk.”

SEKTÖRE YÖN VEREN YENİLİKLER

Garanti BBVA, 80 yılda Türkiye’de bankacılık sektörüne yön veren birçok yeniliğe imza attı.

Gerçek zamanlı online bankacılık altyapılarından internet ve mobil bankacılığa, sanal POS’tan Bonus ödeme sistemine, temassız ve dijital ödeme çözümlerinden yapay zekâ destekli uygulamalara kadar birçok alanda geliştirdiği çözümlerle sektörde öncü rol üstlendi.

Bugün standart hale gelen pek çok uygulamanın temeli, Garanti BBVA’nın erken dönemde attığı bu adımlara dayanıyor.

SALT İLE HAFIZAYA KATKI

Garanti BBVA’nın yaklaşımı yalnızca finansal hizmetlerle sınırlı kalmıyor. Eğitimden kültür-sanata, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarla farklı alanlarda değer üretmeye devam ediyor.

Bu yaklaşımın önemli bir parçasını ise hafıza oluşturuyor. Salt ile yürütülen arşiv çalışmaları sayesinde, bankanın 80 yıllık birikimi yalnızca kurumsal bir arşiv olarak değil, aynı zamanda daha geniş bir değer alanı olarak korunuyor.

Salt ile birlikte yürütülen kapsamlı arşiv süreci kapsamında, 2023 yılından bu yana afiş, fotoğraf, rapor, reklam filmi, süreli yayın, albüm, negatif-pozitif film, broşür ve çeşitli objelerden oluşan 36 bini aşkın fiziksel materyal Türkçe ve İngilizce olarak kataloglanarak dijital ortama aktarıldı. Yaklaşık 255 bin dijital materyalin envanter çalışması tamamlandı. Kurum hafızasına dair gerçekleştirilen görüşmeleri de içeren Garanti BBVA Arşivi’nin 10 bin belgelik ilk bölümü ise 2026 yılında Salt Araştırma üzerinden erişime açılacak.

Salt’ın arşivleme ve araştırma alanındaki uzmanlığıyla şekillenen bu yaklaşım, Garanti BBVA’nın kurumsal geçmişini sistematik biçimde koruma altına alırken, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümüne dair önemli izleri de görünür kılıyor.

80 yıllık serüven, yaşayan bir dijital deneyime dönüşüyor.

Garanti BBVA’nın 80 yıllık yolculuğundan ilhamla hazırlanan sergi, geçmişi yalnızca anlatan değil, onu bugüne taşıyan ve yeniden yaşatan bir kurguyla tasarlandı.

Ziyaretçiler bu deneyimde sabit bir anlatıcıya bağlı kalmadan, kendi rotalarını belirleyerek ilerliyor. Bu yönüyle sergi, her ziyaretçiye kişisel bir keşif alanı sunuyor.

“80 Yıldır Yarınlardayız” sergisi 3 Haziran – 30 Eylül tarihlerinde Salt Galata’da ziyaret edilebilecek.

