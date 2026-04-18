Türkiye’de milyonlarca kişi genel sağlık sigortası kapsamında hizmet alırken, özel hastanelerde alınabilecek ücretlere de net sınırlar getiriliyor. Acil durumlar, kanser tedavisi ve yoğun bakım gibi birçok kritik hizmet ücretsiz sunulmak zorundayken, haksız ücret talep edilmesi durumunda vatandaşın başvurabileceği yollar açıkça belirleniyor. Yazarımız İsa Karakaş merak edilenleri tek tek açıkladı...

Bu büyük bir avantaj. Ancak pek çoğumuz özel hastaneye gittiğimizde kendimizi savunmasız hissediyoruz. "Acaba fazla mı ödedim?" sorusu kafamızı kurcalıyor. İşte sağlığınızı ve bütçenizi koruyacak gerçek rehber.

Ülkemizde nüfusun %99’u Sosyal Güvenlik Kurumunun genel sağlık sigortasının şemsiyesi altında. 4/a, 4b ve 4c kapsamında bulunan sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları dâhil hiçbir ayrım olmaksızın kamu ve özel hastanelerden faydalanabilmektedir.

Özel hastaneler diledikleri rakamı talep edemezler. SGK, vatandaşı korumak için bir "üst sınır" koymuştur. Bu sınırın aşılmaması gerektiğinin bilinmesi gerekir.

Bazı durumlar ve hastalıklar vardır ki, özel hastane olsa dahi cebinizden tek kuruş çıkmamalıdır. Yasalar bu konuda tavizsizdir.

HASILI KELAM: Sağlık en kutsal haktır ve bu hakkın istismarına izin verilmemelidir. Bilinçli bir hasta olmak, sadece sağlığınızı değil, emeğinizi de korur.

Unutmayın; imzaladığınız her kâğıdı okuyun, ödediğiniz her kuruşun faturasını isteyin. Devlet hakkınızı yasayla koruyor, siz de bilginizle koruyun!

"Sağlık, sağlıklı insanların başındaki bir taçtır; onu sadece hastalar görebilir." Arap atasözü