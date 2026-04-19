Fırat Tanış’ın Show TV’de ekrana gelen Delikanlı dizisine katılacağı açıklanmıştı. Ancak dün yapılan duyuruda, oyuncunun projeden ayrıldığı bildirildi, nedeni ise ortaya çıktı.

NEDENİ ‘ŞİDDET’ OLAYI MI?

Dizide 3. bölümde Miran karakteriyle izleyici karşısına çıkması beklenen Tanış’ın ayrılığına ilişkin gerçek neden başka çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncunun geçmişte gündeme gelen bazı şiddet iddiaları nedeniyle sosyal medyaya yansıyan tepkiler üzerine Show TV yönetiminin devreye girdiği ve bu doğrultuda ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.

SAHNELERİ ÇIKARILDI

İddialara göre, 7 ay önce kayyım atanan kanalın “olumsuz algı oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışma” konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsediği belirtilirken, bu karar sonrası Tanış’la çekilen sahnelerin de yayından çıkarıldığı ifade edildi. Öte yandan karakterin dizideki geleceğine ilişkin ise henüz net bir karar verilmediği aktarıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

OGM Pictures tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimizi, mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.

NE OLMUŞTU?

2022 yılında 8 yıllık evliliğini sonlandıran Fırat Tanış, boşanmanın ardından piyanist İklim Tamkan ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Çiftin birlikteliği 2023 Eylül ayında sona ererken, Tamkan ayrılığın ardından yaptığı paylaşımlarda Tanış’ın kendisini uzun süre takip ettiği ve psikolojik şiddete maruz bıraktığı yönünde iddialarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatan Tamkan’ın açıklamaları gündem olurken, gözler Fırat Tanış’a çevrildi. Tanış ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin yargıya taşınacağını belirterek “Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

