Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Şiddet ve silah sahneleriyle zaman zaman eleştirilerin odağında olan “Taşacak Bu Deniz” dizisi de yayın akışından çıkarılan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları Ava Yaman (Eleni) ve Burak Yörük (Oruç) ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Türkiye’yi derinden sarsan saldırıların ardından birçok yapım için yayınlanmama kararı alındı. TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi “Taşacak Bu Deniz”in de 17 Nisan’da ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü de akıştan kaldırıldı.

Taşacak Bu Deniz yayın akışından çıkarıldı! Ava Yaman ve Burak Yörük'ten peş peşe paylaşım geldi

AVA YAMAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Dizide Eleni karakterini oynayan Ava Yaman, yaşanan olay karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Çok üzgünüm. Ne yazacağımı bilemedim. Çocuklarınızı çok sevin, ilgilenin, yanlarında olun. İlkokulları eviniz, ilk öğretmenleri sizsiniz” ifadelerini kullandı.

BURAK YÖRÜK: UNUTMAYACAĞIZ

Dizinin Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük ise saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını paylaşarak “Unutmayacağız” notunu düştü.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA NEDEN YOK?

Öte yandan yaşanan olayların ardından televizyon sektöründe önemli bir dönüşüm sürecine girildi. Şiddet temalı yapımlara yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte hem yapımcılar hem de reklam verenler harekete geçti.

“Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve aksiyon türündeki dizilerin yayın akışından çıkarıldığı, alınan karar doğrultusunda yapımlardaki şiddet sahnelerinin azaltılacağı ve bazı projelerin senaryolarının baştan ele alınacağı öğrenildi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelmeyeceği ortaya çıktı.

