Omoda & Jaecoo Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Haziran ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapmaya başladı. Markanın Haziran 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Haziran ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Fiyat Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 1.999.000 TL

OMODA 7 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ…

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Fiyat NEO 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.680.000 TL

JAECOO 7 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ…

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Fiyat Kampanyalı fiyat Revive 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.330.000 TL Revive (2025) 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.270.000 TL Evolve 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.590.000 TL 2.390.000 TL Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.660.000 TL

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