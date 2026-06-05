Omoda&Jaecoo Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte güncel fiyatlar
Omoda & Jaecoo Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Haziran ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.
- Omoda ve Jaecoo markaları Türkiye pazarında birleşerek Omoda&Jaecoo markası altında satışa sunuldu.
- Markanın Haziran 2026 güncel fiyat listesi açıklandı.
- Omoda 5 modelinin Ultima versiyonu 1.999.000 TL'den satışa sunuldu.
- Omoda 7 modelinin NEO versiyonu 2.680.000 TL olarak fiyatlandırıldı.
- Jaecoo 7 modelinin Revive versiyonu kampanyalı olarak 2.330.000 TL'den, 2025 model Revive versiyonu ise 2.270.000 TL'den sunuldu.
- Jaecoo 7 modelinin Evolve versiyonları 2.590.000 TL (4x2) ve 2.660.000 TL (4x4) olarak fiyatlandırıldı, 4x2 Evolve versiyonunda 2.390.000 TL'lik bir kampanya fiyatı da mevcut.
Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapmaya başladı. Markanın Haziran 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.
Omoda&Jaecoo modelleri, Haziran ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.
OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR
Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.
Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Fiyat
|Ultima
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|1.999.000 TL
OMODA 7 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ…
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Fiyat
|NEO
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.680.000 TL
JAECOO 7 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ…
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Fiyat
|Kampanyalı fiyat
|Revive
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.330.000 TL
|Revive (2025)
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.270.000 TL
|Evolve
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.590.000 TL
|2.390.000 TL
|Evolve
|4x4
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.660.000 TL