Mehmet Şimşek, IMF ve World Bank Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye’nin ekonomik görünümünü yatırımcılara anlattıklarını belirtti. Çok sayıda uluslararası kurum ve yatırımcıyla bir araya geldiklerini aktaran Şimşek, Türkiye’nin güçlü yapısı ve stratejik konumuyla küresel zorluklardan güçlenerek çıkacağı mesajını verdiklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sonrası NSosyal hesabından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Türkiye güçlenerek aşacak

Yoğun temaslarda bulunduklarını belirten Şimşek, "Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık." dedi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Birçok kuruluş ve yatırım bankasının ev sahipliğinde binden fazla yatırımcıya ülkemizin ekonomik görünümünü anlattık, MÜSİAD ile birlikte reel sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarıyla görüştük. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla temaslarda bulunduk. Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık.

Birçok ülkenin maliye bakanı ile ikili görüşmeler yaptık. Münih Güvenlik Konferansı'nda küresel güvenlik ve transatlantik işbirliğine dair görüşlerimizi paylaştık. G20, IMFC, FATF ve İklim için Maliye Bakanları Koalisyonu toplantılarına katıldık. Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık."

Haberle İlgili Daha Fazlası