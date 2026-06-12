Futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm hızıyla devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda 48 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, hafta sonu oynanacak karşılaşmalar da netleşti. ''Hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?'' merak edilirken maç takvimi kamuoyuna duyuruldu. İşte, 2026 Dünya Kupası grupları ve maç tarihleri...

Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuva dün akşam start aldı. Meksika-Güney Afrika maçı ile başlayan 2026 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Peki, hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?

2026 Dünya Kupası grupları: Hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda bugün oynanan ilk mücadelede Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Güney Kore 2-1 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı.

Günün son maçında ise B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ülkelerden Kanada'nın Toronto'da oynayacağı mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

2026 Dünya Kupası grupları: Hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?

DÜNYA KUPASI'NDA HAFTA SONU HANGİ ÜLKELERİN MAÇI VAR?

Hafta sonu 13 Haziran D Grubu'nda ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak. Cumartesi gününün ikinci maçında ise B Grubu'nda Katar ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı.

14 Haziran günün ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. C Grubu mücadelesi Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Aynı grubun diğer karşılaşmasında Haiti ile İskoçya saat 04.00'te sahaya çıkacak.

2026 Dünya Kupası grupları: Hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?

Tüm ülkenin heyecanla beklediği Avustralya-Türkiye mücadelesi ise 14 Haziran pazar sabahı saat 07.00'de oynanacak.

Günün devamında Almanya ile Curaçao karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. E Grubu mücadelesinde Almanya turnuvadaki ilk maçına çıkacak. Pazar gününün son karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. F Grubu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.

2026 Dünya Kupası grupları: Hafta sonu hangi ülkelerin maçı var?

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Meksika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika

B GRUBU: Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

C GRUBU: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D GRUBU: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E GRUBU: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F GRUBU: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G GRUBU: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H GRUBU: İspanya, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları), Suudi Arabistan, Uruguay

I GRUBU: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J GRUBU: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K GRUBU: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

L GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

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