Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın Türkiye ekonomisine ilişkin yansımalarını değerlendirdi. Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu belirten Şimşek, yastık altında bulunan altınların miktarını da açıkladı. İşte detaylar...

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, ateşkes, enflasyon, bütçe açığı, ve yastık altı altın konusunda önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, Türkiye'de yastık altında ne kadar altın olduğunu açıkladı.

"ŞOKLARA DAYANIKLILIĞIMIZ YÜKSEK"

ABD-İran arasındaki ateşkes ve piyasalarla ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Kırılgan bir ateşkes var. Piyasalar bu kırılganlığı yansıtıyor. Ateşkes devam etse dahi etkileri devam edecek. Geçen seneki şokları programımızla atlattık. Program rüştünü ispatladı. Türkiye göreceli olarak, burada daha dayanıklılık arz edecek bir ülke. Enerjide bağımlılığımız neredeyse yok denecek kadar az. Bizim makro ekonomik şoklara olan dayanıklılığımız daha yüksek. Reel kurda önemli bir şok yaşansa bile, faizlerde artış yasansa bile bugün itibarıyla Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı bu şoklara hassasiyete geçmişe göre çok daha düşük. Kırılganlığı yönetilebilir görüyoruz. Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz. Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Piyasa tepkisine bakacak olursak Türkiye'nin olumlu yönde farklılaştığını gösterebiliriz. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkeler endeksine göre daha iyi bir performans gösterdi." dedi.

"DEZENFLASYONUN RAYINDAN ÇIKMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Enflasyonla ilgili değerlendirmeler yapan Şimşek, "Piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekeni yapacağız, dezenflasyon programının rayından çıkmasını engelleyeceğiz. Şimdi programın üçüncü aşamadayız, maalesef şokla başladı, bu bir miktar süresini uzatır, ama programın hedeflerimizden bizi saptırmaz." şeklinde konuştu.

"TÜM ETKİLER YÖNETİLEBİLİR"

Cari açık konusundaki endişeleri gideren Şimşek "Cari açık için öngörülen yüzde 1,5’in altındaki seviyenin yaklaşık 1 puan yukarı gelmesi, büyümenin yüzde 4 hedefinden 0,5–1 puan aşağı sapması ve bütçe açığının yüzde 3,5 hedefinin sınırlı şekilde aşılması olası. Ancak kritik nokta şu: Tüm bu etkiler yönetilebilir. Programın yönünü değiştirecek değil, süresini uzatacak nitelikte. Dolayısıyla mevcut şok, sonuç almamızı geciktirebilir; fakat programın temel çerçevesini bozmaz." dedi.

"YASTIK ALTINDAKİ VARLIK 640 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'deki yastık altı altın miktarını da açıklayan Şimşek, "Vatandaşların yastık altındaki varlığı 640 milyar dolar. Bu sistemde olsaydı çok iyi olurdu. Ancak vatandaşımızın geleneksel olarak altına ilgisi var." ifadelerini kullandı.

