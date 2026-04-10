Orta Doğu’daki ateşkesin ardından ABD-İran görüşmeleri beklenirken, petrolde yaşanan gerileme, Türkiye’nin CDS risk primini düşürerek yabancı ilgisinin artmasını beraberinde getirdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, 22 Nisan tarihine dikkat çekerek “Ateşkesin sonu ve TCMB’nin faiz kararı bu tarihte” dedi ve gelişmelerin, Türkiye’nin makroekonomik dengelerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda Orta Doğu’daki ateşkesin ardından ABD-İran görüşmeleri beklenirken, son günlerde öne çıkan iyimserlik içeride de karşılık bulmaya başladı. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye’nin CDS risk primini düşürerek yabancı ilgisinin yeniden artmasını beraberinde getirdi.

YABANCILAR DÖNÜYOR

Ekonomist Yusuf Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Londra swap piyasasında gecelik TL faizinde sert düşüşlerin yaşandığını belirterek, “%31,39 seviyesinden %22,70’e doğru bir gerime gözlemlendi. Jeopolitik risklerin (kısmen) yatışmasıyla yabancı fonlar ellerindeki dövizi bozdurup hızla Türk varlıklarına geçiyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen de, Hürmüz Boğazı ve enerji krizinde 40 günü aşan belirsizliğe dikkat çekerek, “Dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel ekonomiyi ağır bir tabloyla karşı karşıya bırakmış durumda” dedi ve yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin makroekonomik dengelerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

ATEŞKES, 22 NİSAN’DA BİTECEK

İran ve ABD arasındaki iki haftalık ateşkes sürecinin de ihlal haberleriyle gölgelendiğini belirten Prof. Dr. Ali Hepşen, “Piyasalar resmi müzakerelere kilitlenmiş durumda. Ateşkes haberiyle petrolde bir düşüş görsek de gerilimin sürmesi fiyatları geri tırmandırıyor. 22 Nisan'da ateşkes süresinin dolacak olması, küresel enflasyonun seyri açısından kritik bir viraj” görüşünü dile getirdi.

TCMB KARARI DA 22 NİSAN’DA

Orta Doğu’daki son gelişmeler ve Türkiye’ye yansımaları hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Hepşen, “Ateşkesin sona erdiği 22 Nisan, aynı zamanda Merkez Bankamızın faiz kararı günü… Mevcut jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının 100 dolar sınırında seyretmesi nedeniyle, Merkez Bankası'nın temkinli ve stabil kalacağını, olası bir indirimi sonraki aylara bırakabileceğini öngörüyorum” görüşünü dile getirdi.

