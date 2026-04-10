Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, Orta Doğu’da “ateşkes” iyimserliği ile birlikte savaş dönemindeki kayıplarını geri aldı ve 9 Nisan kapanışını 13.689 puandan yaptı. Borsanın bu süreçte dibi test ettiği 9 Mart ile 9 Nisan arasındaki 1 aylık dönemde BİST 30 kapsamındaki hisselerden KRDMD, PETKM, TAVHL, ASELS ve BIMAS en çok yükselen hisseler oldu. Bu arada Burgan Yatırım, borsanın yeniden tarihî zirveye yönelebileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,12 primle 13.689 puandan kapanış yaptı. Son 5 haftanın en yüksek seviyelerine ulaşan endekste, Orta Doğu’daki savaşla birlikte yaşanan kayıplar da geri alınmış oldu.

Endeks, çatışmalar öncesinde 27 Şubat işlemlerinde en düşük 13.552 seviyesini test etmiş ve şubat aynı 13.717’den tamamlamıştı.

MARTTA %-6,76 DÜŞÜŞ

Mart ayında jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte endeks, en düşük 12.433 seviyesini test etmişti. BİST 100, geçen ay %-6,76 değer kaybı ile 12.791’den kapanış yapmıştı.

Nisan ayında ise iyimserlik ve ateşkes haberleriyle yükselen endeks, ilk 9 günde %7,02’lik prime ulaştı. Borsada şubat ayında 14.532 ile bütün zamanların zirvesi görülmüştü. 9 Nisan kapanışı itibarıyla endeks, zirve seviyenin %5,8 gerisinde bulunuyor.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasalarda yaşanan iyimserliğin “devamlılığı” merak edilirken, “borsada yükseliş sürecek mi?” soruları da artmaya başladı. Analistler, piyasanın 2 haftalık geçici ateşkese ilk tepkisini verdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte müzakerelerin takip edileceğini ve “çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi” halinde borsada da ivmelenmenin devam edebileceğini öngörüyor.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Odak noktası Orta Doğu’daki gelişmelerde olacak. Güncel durumda her ne kadar ABD ve İran arasındaki gerginliğin yeniden artma riski canlı kalsa da ateşkes sürecine yönelik iyimserliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Yukarı yönlü hareketin devamında BİST 100’de 14.000’e doğru kademeli ilerleme beklenebilir. Orta vadede ise tarihî zirve olan 14.532’ye yükselişi mümkün görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada borsanın savaş dibini gördüğü 9 Mart tarihinden 9 Nisan tarihine kadar geçen süreçte büyükler ligi olarak da bilinen “BİST 30” kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralanıyor:

Hisse Kodu Fiyat (TL) Artış Oranı (%) KRDMD 36,68 %23,50 PETKM 21,40 %21,38 TAVHL 341,25 %19,21 ASELS 376,75 %18,10 BIMAS 739,00 %15,56 DSTKF 2,000,00 %15,54 SISE 46,42 %14,39 ASTOR 206,20 %13,99 THYAO 319,50 %13,30 SASA 2,45 %12,39

