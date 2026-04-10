Martta en çok altın alan ülkeler! Savaştaki düşüşü fırsata çevirdiler
Orta Doğu’daki risklerle karışan küresel piyasalarda mart ayında likidite ihtiyacı artarken, ons altın fiyatı %-11,55 gibi tarihî bir düşüş yaşamıştı. Savaştaki düşüşü fırsat bilen bazı merkez bankalarının ise geçen ay alımlarına devam ettiği görüldü. Aralarında Çin’in de bulunduğu merkez bankaları, mart ayında altın rezervlerini artırdı.
- Polonya Ulusal Bankası mart ayında 11 ton altın alarak yıl başından bu yana net alımlarını 31 tona çıkardı.
- Özbekistan Merkez Bankası marta 9 ton altın alımıyla birinci çeyrek net alımlarını 25 tona ulaştırdı.
- Çin Halk Bankası, 17 aydır aralıksız altın toplayarak geçen ay 5 ton alım yaptı ve rezervleri 2 bin 313 tona çıktı.
- Çek Ulusal Bankası martta 2 ton altın alarak ilk çeyrek alımlarını 5 tona taşıdı.
- Guatemala Merkez Bankası da rezervlerine iki ton altın ekleyerek altın varlığını 16 tona yükseltti.
- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı mart ayında %-11,55 değer kaybetti.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında mart ayında yaşanan sert düşüş, bazı merkez bankaları tarafından “alım fırsatı” olarak değerlendirdi. Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre;
-Polonya Ulusal Bankası mart ayında altın rezervlerini 11 ton artırdı. Ülkenin yıl başından bu yana net alımları 31 tona ve toplam altın varlıkları 582 tona çıktı.
ÇİN VE ÖZBEKİSTAN
-Özbekistan Merkez Bankası marta 9 ton altın alımı yaptı. Birinci çeyrekteki net alımları 25 tona ulaştı. Toplam altın rezervleri 416 tona yükseldi.
-Çin Halk Bankası da geçen ay 5 ton altınla, Şubat 2025'ten bu yana en büyük aylık alımı yaptı. 17 aydır aralıksız altın toplayan Çin’in rezervleri 2 bin 313 tona çıktı.
GUATEMALA DA ALDI
-Çek Ulusal Bankası martta 2 ton altın aldı ve ilk çeyrek alımlarını 5 tona taşıdı. Toplam altın rezervlerini 77 tona çıkardı.
-Guatemala Merkez Bankası da geçen ay rezervlerine iki ton altın ekledi. Bu işlem, eylülden sonra ilk alımları oldu ve ülkenin altın varlığı 16 tona yükseldi.
ALTIN MARTTA %-11,55 GERİLEDİ
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı mart ayında %-11,55 değer kaybı ile 4.668 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı, petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından “yüksek enflasyon-yüksek faiz” beklentilerinin baskısını yaşayarak, en düşük 4.099 dolar seviyesini test etmişti. Piyasalarda artan likidite ihtiyacı da altın üzerinde baskı unsuru olmuştu.