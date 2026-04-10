Orta Doğu’daki risklerle karışan küresel piyasalarda mart ayında likidite ihtiyacı artarken, ons altın fiyatı %-11,55 gibi tarihî bir düşüş yaşamıştı. Savaştaki düşüşü fırsat bilen bazı merkez bankalarının ise geçen ay alımlarına devam ettiği görüldü. Aralarında Çin’in de bulunduğu merkez bankaları, mart ayında altın rezervlerini artırdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında mart ayında yaşanan sert düşüş, bazı merkez bankaları tarafından “alım fırsatı” olarak değerlendirdi. Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre;

-Polonya Ulusal Bankası mart ayında altın rezervlerini 11 ton artırdı. Ülkenin yıl başından bu yana net alımları 31 tona ve toplam altın varlıkları 582 tona çıktı.

ÇİN VE ÖZBEKİSTAN

-Özbekistan Merkez Bankası marta 9 ton altın alımı yaptı. Birinci çeyrekteki net alımları 25 tona ulaştı. Toplam altın rezervleri 416 tona yükseldi.

-Çin Halk Bankası da geçen ay 5 ton altınla, Şubat 2025'ten bu yana en büyük aylık alımı yaptı. 17 aydır aralıksız altın toplayan Çin’in rezervleri 2 bin 313 tona çıktı.

Martta en çok altın alan ülkeler! Savaştaki düşüşü fırsata çevirdiler

GUATEMALA DA ALDI

-Çek Ulusal Bankası martta 2 ton altın aldı ve ilk çeyrek alımlarını 5 tona taşıdı. Toplam altın rezervlerini 77 tona çıkardı.

-Guatemala Merkez Bankası da geçen ay rezervlerine iki ton altın ekledi. Bu işlem, eylülden sonra ilk alımları oldu ve ülkenin altın varlığı 16 tona yükseldi.

ALTIN MARTTA %-11,55 GERİLEDİ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı mart ayında %-11,55 değer kaybı ile 4.668 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı, petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından “yüksek enflasyon-yüksek faiz” beklentilerinin baskısını yaşayarak, en düşük 4.099 dolar seviyesini test etmişti. Piyasalarda artan likidite ihtiyacı da altın üzerinde baskı unsuru olmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası