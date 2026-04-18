Nisan ayının ortası gelmesine rağmen yurdun birçok bölgesinde hem sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmadı hem de hala kar yağışı alan bölgeler var. Son birkaç gündür özellikle Marmara ve batı illerinde güneş yüzünü gösterse de işler yeniden tersine dönecek.

Hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi etkileyecek yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Paylaşımlara göre, 22 Nisan itibarıyla sıcaklıklarda ani ve sert bir düşüş bekleniyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR İstanbul'da hafta başında bahar havası etkisini gösterecek. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıkların 20 derece seviyelerine kadar yükselmesi öngörülürken, Çarşamba günü itibarıyla hava adeta tersine dönecek. Kentte sıcaklığın 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA BEKLENİYOR Soğuk hava dalgasının etkisi yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Özellikle yüksek kesimlerde kış koşulları yeniden görülebilir. Tahminlere göre, Kartepe ve Uludağ'da Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan iç ve doğu bölgelerde buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA 23 NİSAN'A DİKKAT İstanbul için bir diğer dikkat çeken uyarı ise 23 Nisan gecesine ilişkin oldu. Hava Forum, kentte sıcaklıkların gece saatlerinde 3 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti.

