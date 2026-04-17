İran'ın küresel petrol ticaretinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları 110 doları aşmıştı. Petroldeki artış akaryakıt fiyatlarında önemli bir artışa neden olmuştu. Şimdi ise akaryakıtta büyük indirimleri getirecek kritik bir gelişme yaşandı.

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREYE ALINDI Petrol fiyatlarında yaşanan artış ve akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası, eşel mobil sistem devreye alındı. Zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i ise pompa fiyatlarına yansıtıldı. Eşel mobil sisteme rağmen, Türkiye'de motorinin litresi 80 lirayı aşmıştı.

İRAN'DAN 'HÜRMÜZ' AÇIKLAMASI Ateşkes haberleriyle tekrar gerileyen petrol, 100 dolar sınırında hareket ediyordu. Ancak İran'dan gelen son dakika "Hürmüz" açıklaması petrolde sert düşüşe neden oldu.



LÜBNAN VURGUSU İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını belirterek, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak açık kalacak." ifadelerini kullandı.



PETROLDE SERT DÜŞÜŞ İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar açmasıyla brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırından 91 dolara kadar geriledi. Petroldeki gerileme yüzde 8'i aştı.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA Bu gelişme sonrası gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Batı'daki şehirlerde benzinin litresi şu an 62-63 lira seviyesinde bulunurken, Doğu'daki şehirlerde 65 lira seviyesinde. Motorinin litresi ise Batı'da 71-72 lira, Doğu'da ise 74 lira seviyelerinde bulunuyor.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENİYOR Petrol fiyatlarında yüzde 8'den fazla düşüş sonrası benzin ve motorinde de büyük indirimler bekleniyor. Hürmüz'ün açık kalması durumunda önümüzdeki hafta içi akaryakıt fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.



İndirim miktarının netleşmesi için petroldeki düşüşün hangi seviyede son bulacağı ve yapılacak hesaplama bekleniyor.

