Son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan Ağrı’da her yer beyaza büründü. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun karla mücadele devam ederken, beyaza bürünen yerler drone ile görüntülendi. İşte kara gömülen Ağrı’dan manzaralar…

2026 kış mevsimi (2025 Aralık, 2026 Ocak, Şubat) yağışlarını değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ Bu yıl kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar, metrekareye 205,3 kilogram olan mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemindeki 139,8 kilogramlık seviyeye göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

EN FAZLA DOĞU ANADOLU'DA Bölge bazında tüm bölgeler normalin üzerinde yağış aldı. En fazla artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi ise son 38 yılın en yüksek kış mevsimi yağışlarını aldı.

66 YILLIK REKOR Son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını alan iller arasında Ağrı, Kars ve Tunceli yer aldı. Ağrı'da, ekiplerin yollarda karla mücadele çalışmaları devam ederken, Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı bölgeleri drone ile görüntülendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 38, geçen yıl mevsim yağışlarına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 497,5 kilogramla Şırnak, en az yağış alan il ise metrekareye 269,2 kilogram Şanlıurfa oldu.

BÖLGE BÖLGE YAĞIŞ ORANLARI Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 365,4 kilogramla Balıkesir, en az yağış alan il ise metrekareye 179 kilogramla Bilecik oldu. Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 573,7 kilogramla Muğla, en az yağış alan il ise metrekareye 223 kilogramla Afyonkarahisar oldu. Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 660,9 kilogramla Antalya, en az yağış alan il ise metrekareye 319,2 kilogramla Burdur olarak kayıtlara geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 274,5 kilogramla Karaman, en az yağış alan il ise metrekareye 145,6 kilogramla Kırıkkale oldu. Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 499,2 kilogramla Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 164,8 kilogramla Çorum oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il metrekareye 440,7 kilogram ile Hakkari, en az yağış alan il ise metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu.

