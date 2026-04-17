Evinde Kocaelispor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent'te hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, gelecek hafta RAMS Park'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine lider çıkma hedefinde.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Sarı-kırmızılılar, ligde 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

100'ÜNCÜ RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 99 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 55 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etti. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İstanbul ekibinin 175 golüne, Ankara temsilcisi 103 golle cevap verdi.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligdeki tüm yenilgilerini dış sahada alırken; bu süreçte Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor'a kaybetti.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig’de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 29 karşılaşmada rakip fileleri 67 defa havalandırdı ve "ligin en golcü takımı" olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılkılar, 22 golle de "ligin en az gol yiyen takımı" konumunda bulunuyor.

15 FARKLI FUTBOLCU GOL ATTI

Galatasaray’da ligde 15 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 7'şer, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wifried Singo ve Lucas Torreira 2’şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai, ve Renato Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Mauro Icardi, 13 gol ile ligde sarı-kırmızılı takımın en skoreri konumunda.

OSIMHEN'İN OYNAMASI BEKLENİYOR

Takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in, Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alması bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmandaki Liverpool maçında kolu kırıldığı için ameliyat olan Nijeryalı golcünün, kolunda özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Victor Osimhen

EREN SARI AKRT SINIRINDA

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta RAMS Park'taki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Eren Elmalı

OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL, 6'NCI DEFA RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 5 defa rakip oldu. Buruk, bu maçlarda sarı-kırmızılı ekibi çalıştırırken; Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı. Buruk, 5 müsabakadan 4'ünü kazandı. Demirel ise 1 defa sahadan 3 puanla ayrıldı.

