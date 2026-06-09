Üç santimetreyi aşan safra kesesi taşı riskli: Kanserleşebilir
Safra kesesi taşlarının bazı kişilerde belirti vermeden seyredebildiğini belirten uzmanlar, bazı hastalarda ise şiddetli ağrı, bulantı ve sindirim problemlerine yol açabileceğini söylüyor.
- Bazı safra kesesi taşları hiçbir belirti vermeden seyredebilir.
- Bazı hastalarda safra kesesi taşları şiddetli ağrı, bulantı ve sindirim problemlerine sebep olabilir.
- Özellikle yağlı yiyeceklerden sonra ortaya çıkan sağ üst karın ağrısı safra taşı belirtisi olabilir.
- Safra taşları safra kesesini iltihaplandırabilir, safra duvarında delinmeye ve ciddi enfeksiyonlara (sepsis) yol açabilir.
- Üç santimetrenin üzerindeki safra taşları safra kesesi kanseri gelişimine zemin hazırlayabilir.
- Risk taşıyan hastalar mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmelidir.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Safra kesesi taşlarının bazı kişilerde hiçbir belirti vermeden seyredebileceğini belirten uzmanlar, bazı hastalarda ise şiddetli ağrı, bulantı ve sindirim problemlerine sebep olabildiğini söylüyor.
Özellikle yağlı yiyeceklerden sonra ortaya çıkan sağ üst karın ağrısının safra taşı belirtisi olabileceğine dikkati çeken genel cerrahi uzmanı Dr. Şükrü Arslan, “Taş, safra kesesini iltihaplandırabilir.
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Safra duvarında delinme meydana gelebilir ve sepsis dediğimiz ciddi enfeksiyon tablosu ortaya çıkabilir” dedi.
Üç santimetrenin üzerindeki taşların ise safra kesesi kanseri gelişimine zemin hazırlayabileceği vurgusunu yapan Dr. Arslan, risk taşıyan hastaların mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini hatırlattı.