Safra kesesi taşlarının bazı kişilerde belirti vermeden seyredebildiğini belirten uzmanlar, bazı hastalarda ise şiddetli ağrı, bulantı ve sindirim problemlerine yol açabileceğini söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Safra kesesi taşlarının bazı kişilerde hiçbir belirti vermeden seyredebileceğini belirten uzmanlar, bazı hastalarda ise şiddetli ağrı, bulantı ve sindirim problemlerine sebep olabildiğini söylüyor.

Özellikle yağlı yiyeceklerden sonra ortaya çıkan sağ üst karın ağrısının safra taşı belirtisi olabileceğine dikkati çeken genel cerrahi uzmanı Dr. Şükrü Arslan, “Taş, safra kesesini iltihaplandırabilir.

Safra duvarında delinme meydana gelebilir ve sepsis dediğimiz ciddi enfeksiyon tablosu ortaya çıkabilir” dedi.

Üç santimetrenin üzerindeki taşların ise safra kesesi kanseri gelişimine zemin hazırlayabileceği vurgusunu yapan Dr. Arslan, risk taşıyan hastaların mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini hatırlattı.

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