ABD vizesinde ‘premium' dönem başlıyor: Ek 750 dolar ödeyen 10 günde randevu alacak!
ABD'nin, iş ve turistik vize başvurularında ek 750 dolar ücret karşılığında hızlandırılmış randevu hizmeti sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda uygulanacak program kapsamında başvuru sahipleri, ek ücret ödeyerek 10 gün içinde randevu alabilecek. Ancak bu ödeme, vize onayı garantisi vermeyecek.
- Pilot program, ABD'ye iş veya turizm amacıyla vize başvurusunda bulunanlar için geçerli olacak.
- 750 dolarlık ek ödeme, ilk etap ücretine ek olarak talep edilecek.
- Bu ek ödeme, başvuranlara 10 gün içinde hızlandırılmış randevu imkanı sunmayı amaçlıyor.
- Programın bu hafta duyurulması ve 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütülmesi planlanıyor.
- 750 dolarlık ödeme tercihe bağlı bir ek hizmet olup, vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmiyor.
Sonu gelmez randevu tarihlerini bekleyen seyahatseverler ve iş dünyası için dikkat çeken bir iddia gündeme düştü. ABD, vize randevu çilesini 'ek 750' dolar ile hızlandıracak.
Associated Press (AP) ajansının, ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yapılan vize başvurularına ilişkin yeni pilot program hazırlandı.
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750 DOLAR ÖDEYENE HIZLI RANDEVU
Program kapsamında, iş veya turizm amacıyla başvuranların, ilk etaptaki ücrete ek olarak 750 dolar ödemeleri durumunda 10 gün içerisinde hızlandırılmış randevu hizmetinden yararlanabileceği öne sürüldü.
Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen pilot programın 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütüleceği iddia edildi.
Öte yandan, bu 750 dolarlık ödemenin tercihe bağlı bir ek hizmet olacağı ve ödeyenlere vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmeyeceği ifade edildi.