ABD'nin, iş ve turistik vize başvurularında ek 750 dolar ücret karşılığında hızlandırılmış randevu hizmeti sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda uygulanacak program kapsamında başvuru sahipleri, ek ücret ödeyerek 10 gün içinde randevu alabilecek. Ancak bu ödeme, vize onayı garantisi vermeyecek.

Sonu gelmez randevu tarihlerini bekleyen seyahatseverler ve iş dünyası için dikkat çeken bir iddia gündeme düştü. ABD, vize randevu çilesini 'ek 750' dolar ile hızlandıracak.

​​​​​​​Associated Press (AP) ajansının, ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yapılan vize başvurularına ilişkin yeni pilot program hazırlandı.

ABD vizesinde ‘premium' dönem başlıyor: Ek 750 dolar ödeyen 10 günde randevu alacak!

750 DOLAR ÖDEYENE HIZLI RANDEVU

Program kapsamında, iş veya turizm amacıyla başvuranların, ilk etaptaki ücrete ek olarak 750 dolar ödemeleri durumunda 10 gün içerisinde hızlandırılmış randevu hizmetinden yararlanabileceği öne sürüldü.

ABD vizesinde ‘premium' dönem başlıyor: Ek 750 dolar ödeyen 10 günde randevu alacak!

Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen pilot programın 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütüleceği iddia edildi.

Öte yandan, bu 750 dolarlık ödemenin tercihe bağlı bir ek hizmet olacağı ve ödeyenlere vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmeyeceği ifade edildi.

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