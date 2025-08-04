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ABD'ye seyahat daha da zor olacak! Vize için binlerce dolar ödemek zorunda kalabilirsiniz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;ye seyahat daha da zor olacak! Vize için binlerce dolar ödemek zorunda kalabilirsiniz
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'ye seyahatte yeni dönem! ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat planı yapanlara kötü haber geldi. İş ve turist vizesi için başvuru yapanlardan ek 15 bin dolar teminat talep edilmesi gündemde.

Avrupa'ya seyahatte vize randevusu krizi yaşanırken, ABD vizesinde de yeni sorun kapıda. 

BAZI ÜLKELERDEN ABD'YE SEYAHAT DAHA ZOR OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor.

İŞ VE TURİST VİZESİ İÇİN 15 BİN DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden "teminat" talep edecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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