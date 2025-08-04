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Ankara’nın tepkisi karar değiştirdi! ABD, Yunanistan'ın İskiri Adası planını reddetti

Kaynak: Dış Haberler
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Ankara’nın tepkisi karar değiştirdi! ABD, Yunanistan&#039;ın İskiri Adası planını reddetti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ege’de kritik bir gelişme daha yaşandı! Yunanistan’ın, Orta Ege’deki İskiri (Skiros) Adası’na ABD askeri üssü kurma planı bir kez daha Ankara’nın sert tepkisiyle rafa kaldırıldı. ABD tarafı, 2021’de reddettiği bu teklife ikinci kez "hayır" dedi. Yunan medyası, Washington’un kararında Türkiye’nin bölgesel hassasiyetlerinin belirleyici olduğunu yazarken, "ABD hâlâ Türkiye’yi göz ardı edemiyor" yorumları öne çıktı.

Yunanistan ile ABD arasında Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) çerçevesinde yapılan görüşmeler sürüyor. Atina yönetimi, Ege’de yeni ABD üsleri kurulması için bastırsa da, ABD tarafı Türkiye’nin tepkisini dikkate alarak bazı önerilere ikinci kez olumsuz cevap verdi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan heyeti, Orta Ege’deki İskiri (Skiros) Adası'nda ABD’ye üs tahsis edilmesini yeniden gündeme getirdi. Ancak ABD tarafı, 2021 yılında olduğu gibi bu öneriyi bir kez daha reddetti.

Ret kararının arkasında, Ankara’nın tepkisi ve bölgedeki dengeler olduğu yazıldı.

TÜRKİYE, ABD'NİN BÖLGEDEKİ HESAPLARINDA DİKKATE ALINMAYA DEVAM EDİYOR

İskiri Adası önerisi daha önce de gündeme gelmiş, ancak Türkiye’nin bölgesel hassasiyetleri nedeniyle reddedilmişti. Böylece ABD yönetimi, Doğu Akdeniz’deki askeri planlamalarında Ankara’nın pozisyonuna duyarlı kalmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Ankara’nın tepkisi karar değiştirdi! ABD, Yunanistan'ın İskiri Adası planını reddetti - 1. Resim

ABD, SELANİK VE BATI TRAKYA'YA YÖNELİYOR

Yunanistan-ABD görüşmelerinde gündeme gelen diğer üs önerileri arasında Batı Trakya’daki İskeçe-Petrohori köyündeki atış talim sahası ve Selanik yakınlarındaki Dalipi kışlası öne çıkmakta. 

Ayrıca Girit’in Suda bölgesindeki deniz ve hava üssünde modernizasyon çalışmaları da hız kazandı.

Kathimerini gazetesi, ABD’li askerî yetkililerin Dalipi’de yeni bir karargah kurma ihtimalini değerlendirdiğini ele aldı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Doğu Avrupa’ya yakınlığı sebebiyle ABD güçlerinin Dedeağaç Limanı’nda kalmaya devam edeceği de haberde yer aldı.

SOUDA ÜSSÜ İÇİN 42 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

ABD, Souda’daki askeri tesislere ve 115. Hava Kanadı'na toplamda 42 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Söz yatırım kapsamında özel kuvvetler için uçak bakım hangarları da inşa edilecek. 

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasına rağmen, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki stratejik ağırlığı göz ardı edilmiyor.

Kaynak: Dış Haberler

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