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Rusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya&#039;dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor
ABD, Rusya, Hindistan, Petrol, Yaptırımlar, Gümrük Vergisi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini vermişti. Ülkeler arasındaki gerginliğe, Rusya'nın en büyük petrol tedarikçisi Hindistan da katıldı. Trump'ın, "Rus petrolü almamak iyi bir adım olur" sözleriyle adeta sinyal verdiği Hindistan'ın, petrol tedariğine devam ettiği ve yüksek kârla sattığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi.

Ayrıca Trump, "Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayı keseceğini düşündüğünü, bunun iyi bir adım olacağın" belirtti.

Fakat Trump'ın "İyi adım olur" sinyali tutmadı, Hindistan, Rusya'dan petrol sevkiyatına devam etti.

Rusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor - 1. Resim

YÜKSEK KAR SATIŞI ORTAYA ÇIKINCA HAMLE GECİKMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan aldığı petrolü yüksek kârlarla yeniden sattığını belirterek, bu nedenle Hindistan’a uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

Trump, pazar günü Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Hindistan yalnızca büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, bu petrolün önemli bir kısmını açık pazarda yüksek kârla yeniden satıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, “Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar. Bu nedenle, Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım” dedi.

Rusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor - 2. Resim

SERT YAPTIRIM GELECEK

Ancak Trump, vergi artışının kapsamı ya da ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin detay paylaşmadı.

Açıklama, Trump’ın daha önce de Hindistan’ın Moskova ile sürdürdüğü enerji ve savunma iş birlikleri nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz yıl Rusya, Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 35 ila 40’ını karşıladı. Hindistan tarafından Trump’ın son açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir cevap verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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