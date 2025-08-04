Rusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi.

Ayrıca Trump, "Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayı keseceğini düşündüğünü, bunun iyi bir adım olacağın" belirtti.

Fakat Trump'ın "İyi adım olur" sinyali tutmadı, Hindistan, Rusya'dan petrol sevkiyatına devam etti.

YÜKSEK KAR SATIŞI ORTAYA ÇIKINCA HAMLE GECİKMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan aldığı petrolü yüksek kârlarla yeniden sattığını belirterek, bu nedenle Hindistan’a uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

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Trump, pazar günü Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Hindistan yalnızca büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, bu petrolün önemli bir kısmını açık pazarda yüksek kârla yeniden satıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, “Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar. Bu nedenle, Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım” dedi.

SERT YAPTIRIM GELECEK

Ancak Trump, vergi artışının kapsamı ya da ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin detay paylaşmadı.

Açıklama, Trump’ın daha önce de Hindistan’ın Moskova ile sürdürdüğü enerji ve savunma iş birlikleri nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz yıl Rusya, Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 35 ila 40’ını karşıladı. Hindistan tarafından Trump’ın son açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir cevap verilmedi.