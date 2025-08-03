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Washington Post'tan Trump'ı köşeye sıkıştıracak iddia! "60 milyonluk 'yardım' 3 milyon olabilir"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırıları ve yardım engelleri nedeniyle Gazze'de açlık artarken, Washington Post, Trump’ın Gazze’ye 60 milyon dolar gönderildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını yazdı. Haberde, ABD'nin Gazze İnsani Yardım Vakfı’na yalnızca 3 milyon dolar aktardığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde acımasız saldırıları sürüyor. Bölgeye giden yardımların İsrail tarafından engellenmesi nedeniyle ise, Filistinliler açlıkla hiç olmadığı kadar sert sınanıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

Washington Post'tan Trump'ı köşeye sıkıştıracak iddia!

"60 MİLYON GÖNDERDİK" SÖZÜNE ÇARPICI İDDİA

Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

Washington Post'tan Trump'ı köşeye sıkıştıracak iddia!

Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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