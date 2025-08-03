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İsrail, Kızılay karargahını bombaladı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Kızılay karargahını bombaladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze'de Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam eden İsrail ordusu, bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.

ONLARCA HASTANEYİ BOMBALADI

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı. Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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